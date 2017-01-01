2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı hazırlıkları sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde kutlanacak olan “Türkiye Turizm Yılı” hazırlıkları kapsamında İstanbul'da toplantı gerçekleştirdi.

28 Kasım 2017 Salı - Çin de çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerini ve bu faaliyetlere ilişkin alt yapısal sorunları tartışarak çözüm önerileri üretmek üzere düzenlenen toplantıda sektör ve sivil toplum temsilcileri yer aldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı H. Ziya Taşkent başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Türk Çin Kültür Derneği, Türk Çin Dostluk Vakfı, Türkiye Çin İş Adamları Dostluk ve Dayanışma Derneği ile Beşiktaş Jokey Kulübü katıldı. Çin de faaliyet gösteren seyahat acentalar ile tur operatörlerinin de yer aldığı toplantının diğer katılımcıları ise TÜRSAB, TÜROB, TYD, TUREB, THY ile DEİK oldu.



Çin de yürütülen tanıtım faaliyetlerinde yaşanan alt yapısal sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin üretildiği toplantının öğleden sonraki ikinci oturumunda, '2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı' kapsamında gerçekleştirilmesinde fayda görülen tanıtım faaliyetleri ile paydaşlarca üstlenilecek görevler hakkında değerlendirmeler yapıldı.



Toplantının ikinci bölümünde, ayrıca Çin Outbound Araştırma Enstitüsü (China Outbound Research Institute-COTRI) Başkanı Prof. Wolfgang Georg Arlt tarafından da bir sunum yapıldı.













