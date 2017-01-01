Almanya'ya Seyahat Edeceklere Evcil Hayvan Yasağı
Türk Hava Yolları'ından yapılan açıklamada haber detayımızda
28 Kasım 2017 Salı
- Almanya Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda, uluslararası uçuş noktalarından Almanya'ya seyahat edecek yolcuların kabinde ve/ veya kargo bölümünde evcil hayvan taşıması ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir.
Almanya'ya seyahat edecek yolcularımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına konuya önem göstermelerini rica ederiz.
Kaynak: turizmhaberleri.com