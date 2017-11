ÖRNEK BİR PROJE: DOWN ŞEFLER TÜRKİYE

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle hazırlanan “Down Şefler Türkiye Projesi”nde 27 down sendromlu gence aşçılık eğitimi verilecek.

28 Kasım 2017 Salı - Türkiye'de down sendromu farkındalığı arttıkça bu alandaki projeler de çeşitleniyor, kurumlararası işbirlikleri güçleniyor.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle yürütülen “Down Şefler Türkiye Projesi' Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla tanıtıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu nun bütün çalışmalarına destek olacaklarını belirtti.



5 YILDIZLI OTELLERİN MUTFAKLARINDA EĞİTİM GÖRECEKLER..

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ile Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun (TAFED) işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında 27 down sendromlu gence aşçılık eğitimi verilecek. Beş yıldızlı otellerin mutfaklarında 23 hafta sürecek eğitimin ardından, down sendromlu gençlerin istihdamı sağlanacak.



İnsan olmanın doğuştan gelen bütün farklılıkları bir kenara koymayı gerektirdiğini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, “Hiçbirimiz hangi anne-babadan doğacağımızı, hangi coğrafyada dünyaya geleceğimizi, hangi cinsten olacağımızı, hangi sosyal sınıfın bir üyesi olacağımızı ya da kromozomlarımızın kaç tane olacağını belirleyerek dünyaya gelmedik.Kendisini sağlam zannedenlerden kromozom sayıları farklı olabilir ama gönülleri, ruhları ve orada sahip oldukları zenginlikler hiç kimseden aşağı olmadığı gibi belki birçok kimseden de çok daha fazladır. Onun için bu evlatlarımıza sahip çıkmak bizim için sadece onlara sahip çıkmak değil kendi insanlığımıza sahip çıkmaktır. '' dedi.



Zülfü Livaneli nin “Dünyayı güzellik kurtaracak / Bir insanı sevmekle başlayacak her şey '' dizeleriyle kouşmasını sürdüren Bakan Numan Kurtulmuş, “ İşte burada dünyayı iyilik kurtaracak, insanlık kurtaracak diyenler bir araya geldi. Sesiniz gür olsun, yüreğinizdeki bu sevgi çoğalsın! '' ifadelerine yer verdi.



Bakan Numan Kurtulmuş, down sendromlu gençlerin halk oyunu gösterileriyle renklendirdiği etkinliğin sonunda, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve pasta kesti.