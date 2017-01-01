Ankara Devlet Opera ve Balesi Zorba ile İspanya'da

Ankara Devlet Opera ve Balesinin 'Zorba' temsili İspanya'nın Bilbao şehrinde 6 bin 500 seyirciyle buluştu.

28 Kasım 2017 Salı - İspanya'da sosyal sorumluluk projelerine destek veren uluslararası kültür hareketi 'Fair Saturday kapsamında düzenlenen gösterimden elde edilen gelirler ise sosyal dışlanmışlık riski taşıyan çocukların bursları için kullanılacak.

Fair Saturday 2017 Vakfının daveti üzerine Bilbao Arena da sahne alan Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, 60 kişilik Bilbao Senfoni Orkestrası, 210 kişilik Bilbao Korosu ve UPV/EHU Korosu ile bir araya geldi.

Dünyaca ünlü bale sanatçısı Igor Yebra'nın 'Zorba karakterini canlandırdığı temsilde orkestra şefliğini Bujor Hoinic üstlenirken; Eren Keleş-John, Özge Onat-Marina, İlhan Durgut-Manolioes, Sanem Subaygil-Madame Hortance olarak sahne aldı.





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ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ ZORBA İLE İSPANYA'DA
          
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