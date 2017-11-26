TÜRSAB: Asılsız duyuru ve bilgilendirmelere dikkat..!

TÜRSAB 23.Olağan Genel Kurulu'nun ertelenmesi açıklamasıyla başlayan belirsizlik süreci devam ederken; Genel Kurulun yapılacağını duyuran Sosyal medya paylaşımlarının ASILSIZ olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: turizmhaberleri.com

3-4 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 23. dönem TÜRSAB Genel Kurulu'nun ertelenmesi ve TÜRSAB Başkanı Ulusoy'un adaylıktan çekildiğini duyurması sonucunda yeni bir döneme girildi. Şimdi Seyahat acentaları, adayların Seçim maratonu sürerken gerçekleşen bu hiç beklenmedik gelişmeyi tartışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise sessizliğini koruyor, henüz konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Genel Kurul'un yapılacağı bilgisinin asılsız olduğu konusunda uyaran TÜRSAB Yönetimi, seyahat acentalarına şu açıklamada bulundu: