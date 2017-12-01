1 LİRALIK SEMBOLİK ADIM VE YAŞLI BAKIM SİGORTASI

2013 yılında Medikal Turizm Derneği öncülüğünde düzenlenen “Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi çalıştayı'nda yaratılan beyin fırtınası sonuçları gerçeğe dönüşüyor. İşte Yaşlı Bakımı Sigortası'nın ilk adımları

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun, “Yaşlı bakım sigortası“ uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını açıklaması bizleri hem sevindirdi, hem de 2013 yılında katıldığımız “Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi çalıştayında yaratılan beyin fırtınasını hatırlattı.YAŞLILARIN GELECEĞİNİ HAZIRLAYAN İLK ADIMLAR...Türkiye şu an için genç nüfusa sahip bir ülke ancak yaşlı nüfusun hızla artması önümüzdeki yıllarda yaşlı bakımı ve sorunlarını da beraberinde getirecek. Tüm dünyayı da ilgilendiren bu gerçeği uzun yıllar öncesinden gören ve farkındalık çalışmaları başlatan Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; kongreler, belgeseller, yatırım projeleri, araştırmalar ve kurumlarla sıkı işbirliğiyle genişleterek kesintisiz sürdüren önemli bir isim. 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihinde Ankara Hilton Otel'de beşincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası 3 Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi'de sonuç odaklı ve ses getiren bu başarılı çalışmaların devamı ve önemli bir halkası.Bakan Sarıeroğlu'nun,“Yaşlı bakım sigortası“ uygulamasının hayata geçirilmesine yönelik açıklaması bizleri 2013 yılında gündeme taşıdığımız “Yaşlı bakımı sigortası için 1 TL'lik tarihi ve sembolik adım...“ başlıklı özel haberimizi hatırlattı.YAŞLILARIN GELECEĞİ İÇİN 1 TL'LİK TARİHİ GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİMedikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr Sinan İbiş öncülüğünde Ekim 2013 tarihinde düzenlenen “Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi çalıştayında Yaşlı bakımı sigortasının hayata geçirilmesi tüm detaylarıyla masaya yatırılmıştı. Bu çalıştay ve devamındaki kongrelerde yaratılan beyin fırtınaları, gelecekteki uygulamalar için de sağlam bir zemin hazırladı.2013 yılında Yaşlı Bakımı Sigortasına kaynak yaratılmasına yönelik Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr Sinan İbiş öncülüğünde 120 civarındaki katılımcı, gönüllü olarak 1 TL verirken sembolik gerçekleştirilen bu başlangıcın yaşlı bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesine vesile olması dilekleri iletilmişti.1 lira ile çalıştayın öğle yemeğinde gerçekleştirilen sembolik başlangıç bugün Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamasıyla yaşlıların geleceğini hazırlayan büyük adımlara dönüşüyor.Türkiye'nin yaşlı bakımı ve yaşlı turizminde diğer ülkeler ile rekabet edebilmesi, bir cazibe merkezi haline gelmesi ve bu alanda dünya yaşlılarına ev sahipliği yapabilmesi konusu ülkemiz artık gündeminde. Aradan geçen 5 yılda farkındalık açısından epey mesafe alındığını görüyoruz. Yarın gerçekleştirilecek 5. Uluslararası 3 Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi; hem 5 yılın değerlendirmesi hem de yeni başlıklar, projeler, yeni fikirler ortaya koyması açısından önem taşıyor. Bizler de dosya kapsamında programa geniş yer vereceğiz.2013 yılında yayınladığımız “şlı bakımı sigortası için 1 TL'lik tarihi ve sembolik adım... başlıklı haberimizi okuyarak bir kez daha hatırlayalım: