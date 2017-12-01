1 LİRALIK SEMBOLİK ADIM VE YAŞLI BAKIM SİGORTASI
2013 yılında Medikal Turizm Derneği öncülüğünde düzenlenen “Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi çalıştayı'nda yaratılan beyin fırtınası sonuçları gerçeğe dönüşüyor. İşte Yaşlı Bakımı Sigortası'nın ilk adımları
29 Kasım 2017 Çarşamba
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun, “Yaşlı bakım sigortası“ uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını açıklaması bizleri hem sevindirdi, hem de 2013 yılında katıldığımız “Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi çalıştayında yaratılan beyin fırtınasını hatırlattı.
YAŞLILARIN GELECEĞİNİ HAZIRLAYAN İLK ADIMLAR...
Türkiye şu an için genç nüfusa sahip bir ülke ancak yaşlı nüfusun hızla artması önümüzdeki yıllarda yaşlı bakımı ve sorunlarını da beraberinde getirecek. Tüm dünyayı da ilgilendiren bu gerçeği uzun yıllar öncesinden gören ve farkındalık çalışmaları başlatan Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; kongreler, belgeseller, yatırım projeleri, araştırmalar ve kurumlarla sıkı işbirliğiyle genişleterek kesintisiz sürdüren önemli bir isim. 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihinde Ankara Hilton Otel'de beşincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası 3 Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi'de sonuç odaklı ve ses getiren bu başarılı çalışmaların devamı ve önemli bir halkası.
Bakan Sarıeroğlu'nun,“Yaşlı bakım sigortası“ uygulamasının hayata geçirilmesine yönelik açıklaması bizleri 2013 yılında gündeme taşıdığımız “Yaşlı bakımı sigortası için 1 TL'lik tarihi ve sembolik adım...“ başlıklı özel haberimizi hatırlattı.
YAŞLILARIN GELECEĞİ İÇİN 1 TL'LİK TARİHİ GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ
Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr Sinan İbiş öncülüğünde Ekim 2013 tarihinde düzenlenen “Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi çalıştayında Yaşlı bakımı sigortasının hayata geçirilmesi tüm detaylarıyla masaya yatırılmıştı. Bu çalıştay ve devamındaki kongrelerde yaratılan beyin fırtınaları, gelecekteki uygulamalar için de sağlam bir zemin hazırladı.
2013 yılında Yaşlı Bakımı Sigortasına kaynak yaratılmasına yönelik Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr Sinan İbiş öncülüğünde 120 civarındaki katılımcı, gönüllü olarak 1 TL verirken sembolik gerçekleştirilen bu başlangıcın yaşlı bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesine vesile olması dilekleri iletilmişti.
1 lira ile çalıştayın öğle yemeğinde gerçekleştirilen sembolik başlangıç bugün Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamasıyla yaşlıların geleceğini hazırlayan büyük adımlara dönüşüyor.
Türkiye'nin yaşlı bakımı ve yaşlı turizminde diğer ülkeler ile rekabet edebilmesi, bir cazibe merkezi haline gelmesi ve bu alanda dünya yaşlılarına ev sahipliği yapabilmesi konusu ülkemiz artık gündeminde. Aradan geçen 5 yılda farkındalık açısından epey mesafe alındığını görüyoruz. Yarın gerçekleştirilecek 5. Uluslararası 3 Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi; hem 5 yılın değerlendirmesi hem de yeni başlıklar, projeler, yeni fikirler ortaya koyması açısından önem taşıyor. Bizler de dosya kapsamında programa geniş yer vereceğiz.
2013 yılında yayınladığımız “şlı bakımı sigortası için 1 TL'lik tarihi ve sembolik adım... başlıklı haberimizi okuyarak bir kez daha hatırlayalım: www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=26338 16 Ekim 2013- NİLGÜN ATAR
Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi çalıştayında ortaya çıkan en önemli sonuçlardan birisi Yaşlılık sigortası ve finans modellerinin gündeme getirilmesi oldu. Çalıştayın sürprizi ise 1 Tl'lik sembolik girişimdi..
Medikal Turizm Derneği, Ankara Üniversitesi, Bakanlık, STK ve sektör temsilcilerinin katılımı ile Ankara'da ilki gerçekleştirilen '' Küresel yaşlı bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması '' nın yankıları devam ediyor.
Türkiye'nin yaşlı bakımı ve yaşlı turizminde diğer ülkeler ile rekabet edebilmesi, bir cazibe merkezi haline gelmesi ve bu alanda dünya yaşlılarına ev sahipliği yapabilmesi için gerçekleştirilen çalıştay'ın en önemli sonuçlarından birisi ülkemizde Yaşlı Bakımı Sigortasının gündeme getirilmesi, sigortanın kaynağının yaratılması konusunun en detaylı haliyle masaya yatırılması oldu.
Prof.Dr Emine Özmete (Ankara Üniversitesi YAŞAM Müdürü), Dr. Aylin Çiftçi ( Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü), Dr.Sinan İbiş (Medikal Turizm Derneği Başkanı) Moderatörlüğünde gerçekleştirilen Çalıştayın sonuç bildirgesi ise büyük bir hızla tamamlanarak katılımcılar ile paylaşıldı. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=26267
YAŞLI BAKIMI SİGORTASI VE FİNANSMAN MODELİ..
Yaşlı bakımında finansman modeli ve Yaşlı bakımı sigortası uygulaması konusunda sorulara verilen yanıtlar ve öneriler verimli bir beyin fırtınası şeklinde sürdürüldü. Yaşlı bakımı sigortası uygulaması için önerilen modeller arasında eğitime katkı payı, milli piyango veya Doğal Afetler Sigortası (DAS) örnekleri dile getirildi.
Sağlık sigortasında binde 4 oranında bir katkı olduğu takdirde Türkiye'de 2030 yılına kadar yaşlı bakım masraflarının karşılanabileceği görüşü tüm katılımcıların desteğini aldı.
1 TL'LİK TARİHİ GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ
Çalıştayda ele alınan Yaşlı Bakımı Sigortasına kaynak yaratılması konusunda; 1 TL'yi gönüllü olarak herkesin verebileceği önerisi ise büyük kabul gördü. Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr Sinan İbiş öncülüğünde 120 civarındaki katılımcı, gönüllü olarak 1 TL verirken sembolik gerçekleştirilen bu başlangıcın yaşlı bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesine vesile olması dilekleri iletildi.
ÇALIŞTAYDA İLKLER YAŞANDI, ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI
Herkesin ayda 1 TL ödediği takdirde ülkemizde ayda 76 milyon toplanabileceğine dikkat çeken Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr. Sinan İbiş; '' biz bu çalıştayda yaşlılık sigortası konusunda önemli bir adım attık ve birlik olunduğu takdirde küçük adımlarla çok başarılı işler yapılabileceğine, yaşlılarımıza sağlıklı bir gelecek hazırlanabileceğine dikkat çekmek istedik. Toplanan 120 TL'lik sembolik para Mehmetçik Vakfı Hesabına bağış olarak yatırılmıştır. Bu çalışmalarımız ve konferanslarımız devam edecektir. '' dedi.
SİGORTA ŞİRKETLERİNE DÜŞEN ROLLER VE DEVLETİN DESTEĞİ..
Çalıştayda özel sigorta şirketlerine önemli rollerin düştüğü vurgulanırken, yaşlı bakım sigortası konusuna devletin taraf olarak katılması gerektiğinin altı çizildi. Yaşlı bakım sigortası için yeni bir örgütlenme ve organizasyona gidilmesi, bakıcı elemanlar içinde sigorta sağlanması konularının önemi ele alındı.
Kaynak: turizmhaberleri.com