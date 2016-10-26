ALMANYA'DA ŞIFA TURIZMI

Almanya'da termal turizmin Pazar Verileri Ve Ürün Beklentilerini değerlendiren Şebnem Başdere Orman; Türkiye'deki şifa turizmi tesislerinin nicelik- nitelik açısından yeterli, uluslararası standartlarda ve akredite olması gerektiğini vurguladı