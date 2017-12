TURİZMİN GELECEĞİ: 3.YAŞ BAHARINDA…

5.Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi'nin büyük farkındalık yaratmayı başardığını belirten Medikal Turizm Derneği Bşk Uzm.Dr. Sinan İbiş; Türkiye Dünya Yaşlılarının yeni ev adresi olmaya hazırlanıyor“ dedi. Nilgün Atar

Kaynak: turizmhaberleri.com

Artık Turizme yeni bir kapı aralandığını söyleyebiliriz;Bu kapıyı sonuna kadar açmak, 3. Yaş dünyasına girmek ve sağlık+ turizm işbirliği fırsatlarından faydalanmak bizim elimizde. Türkiye'de uzun yıllardır sürekli bu kapıyı işaret eden, farkındalık yaratmak için kongre, panel, belgesel, tv programcılığı, köşe yazarlığı dahil her yolu deneyen Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr. Sinan İbiş; çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Her nekadar turizm STK'ları, turizm sektörünün önde gelen temsilcileri bu konuya ilgi göstermeseler, bu oluşuma dahil olmasalar daBu yıl 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara Hilton Otelde beşincisi gerçekleştirilen Uluslararası 3 Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi; katılımcıları, destekleyicileri, konuşmacıları, zengin etkinlikleri ve yarattığı beyin fırtınaları ile geniş yankı uyandırdı. Kongrede TRT HABER Kanalının canlı yayını ile bir ilk de gerçekleştirildi. Böylelikle Katılımcılar ilk kez kongre ortamında canlı yayın deneyimini yaşadılar.Kongre Yaşlı bakımı, yaşlanma ekonomisi ve 3. Yaş turizmini her sene farklı konuşmacılar ve tekrara düşmeden, yeni başlıklarla aynı heyecanı başarıyla koruyarak sürdürmesi nedeniyle önemli bir değere sahip. Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr. Sinan İbiş Koordinasyonunda; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Philips Türkiye, Samsung Türkiye, Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere birçok devlet kurumu, özel kurumlar, STK ve uluslararası kuruluşlar tarafından destekleniyor. Turizmhaberleri.com 'da 5 yıldır kongrenin resmi basın destekçisi olarak yer alıyor.Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi; ülkemizde yaşlıların bakımı, sağlıklı, mutlu yaşamalarını sağlamanın yanı sıra yaşlanma ekonomisi ile ilgili birçok fırsatı da hizmete ve iş potansiyeline çevirme, henüz yeni olan bu alanda farkındalık yaratma, yol gösterme, yeni fikir ve modeller oluşturma, iş ve güç birliği ortamı sağlama misyonu üstlenen öncü ve örnek bir yapılanma…KONGRENİN FARKI Turizmhaberleri.com olarak Kongrenin ilk gününden beri gelişimini ve yarattığı etkileri izliyoruz. Tüm bu çalışmalar iki açıdan stratejik öneme ve dengeye sahip: İlgili tüm paydaşların katılımıyla bir yandan öncelikle ülkemiz yaşlılarının sağlığı, bakımı huzuru ve mutluluğu için eksiklikler sorunlar ortaya çıkarılıyor, çözümler öneriliyor. Diğer yandan 3 Yaş Baharı Turizmi kapsamında Dünyanın yaşlılarını misafir etmek, ev sahipliği yapmak için yol haritası çıkarma, yeni model oluşturma, projeler üretme çabası söz konusu. Ve en önemlisi; kongre çıktıları 5 senedir takip ediliyor, hiçbir konu kağıtlarda ve sözde kalmıyor, bakanlıklarla sürekli ve sağlam iletişim -işbirliği var. Kongrenin başarısı ve farkı buradan geliyor. Kongre oluşumu samimi, gönüllü, azimli bir ruha sahip. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, her sene yeni ufuklar açılıyor, farkındalıklar yaratılıyor hepimizde. Özetle bu kongre bir Show alanı değil..18 YIL ÖNCE YAŞLI TURİZMİ DEDİĞİMİZDE.....!Kongre açılışında konuşan Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş; 18 yıl önce başlattığı çalışmalarla nerden nereye geldiklerini, çalışmaların yarattığı farkındalık ve gelişmelerle, bu yıl 5. Kez gerçekleştirilen kongrenin geri dönüşümlerini ve hedeflerini şu ifadelerle aktardı:“18 yıl önce Türkiye'de ilk defa sağlık turizmi kavramını konuştuğumuz zaman insanlar bize gülmüştü. Bugün artık ülkemizin liderleri, hükümetimiz, bakanlıklar iş dünyası, stk'lar sağlık turizmini konuşuyor. Çünkü bu alan artık anlamlı bir büyüklüğe ve üretkenliğe geldi. Bizler yaklaşık 8 yıldır yaşlılıkla ilgili düşüncelerimizi ortaya koyduk. Bugüne kadar Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğunu düşündü ama dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında olduğu ve gelecekteki tehditleri hiçbir zaman dile getirilmedi. Neden bir yaşlı adayı olarak büyüklerimize daha iyi bir refah ortamı sunmayalım dedik. Ayrıca iklim, ulaşım kolaylığı, hoşgörülü güler yüzlü insanlarının yaşadığı bu muhteşem coğrafyada neden dünyanın yaşlılarına ev sahipliği yapmıyoruz diye yola çıktık.FARKINDALIK HEDEFİMİZİ BAŞARDIK..Kongremizin 5.nci senesinde artık neredeyse bütün bakanlıklarımızda yaşlılarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Örneğin Çalışma Bakanlığımız evde yaşlı bakım yapanlara aylık bağladı, şimdi ise Yaşlı Bakımı sigortası çalışmaları yapılıyor. Sağlık bakanlığımızda; palyatif bakım merkezleri için kamu özel ortaklığında yaşlılarımıza neler yapabiliriz konuşuluyor. Bu gelişmeleri diğer bakanlıklar ve sizlerden aldığımız güçle bir futbolcu gibi oynayarak toplumumuza yani sizlere çevirmeyi başardık. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. '' Dedi.TÜRKİYE DÜNYA YAŞLILARININ YENİ ADRESİ OLMALIDIR…Ülkemizde yaşlı bakımı ile ilgili hizmet ve görevlerimizi yerine getirmenin önemli olmasının yanında bu alanın Dünya yaşlıları açısından bize başka fırsatlar da sunduğunu belirten Dr Sinan İbiş; Türkiye'nin bu konudaki artılarına şu sözlerle dikkat çekiyor: '' Dünyada çok yaşlı var. Dünyanı iklimi, ortamı, işgücü maalesef bu yaşlılara sağlıklı keyifli bir yaşama ortamı sunamıyor. İşte Türkiye bu imkanların da adresidir Türkiye'nin imkanlarını bir ekonomik verimlilik olarak hayata geçirebiliriz. Artık bu adımlar da başladı. Çünkü artık Türkiye'de dünyanın yaşlıları yaşamaya mülk edinmeye, hatta torunları iş kurmaya başladılar '' . dedi.TURİZMİN GELECEĞİ: 3.YAŞ BAHARINDA…3 Yaş Baharı Turizminin hem çeşitlilik hem de ekonomik açıdan artılarına da dikkat çeken Dr. Sinan İbiş; Türk turizmine 3 Yaş Baharı fırsatını şu açıklamalarla dikkat çekiyor: “Bugün bir turistten 760 dolar kazanmayı başarmış bir ülke olarak biz neden yaşlıları getirerek bunun 60 yada 110 katını kazanmayalım. Ekonomik olarak böyle bakmamız lazım. Bizim özellikle yaşlı turizmini zikretmemizin en önemli nedenlerinden biri bugün tıp turizmini ülkemizin gündemine ve ekonominin önemli bir paydaşı haline getirmeyi başardık. Şimdi ise yapmamız gereken önemli bir konu; yaşlılarımızın yüzde 80 ninin önemli bir hastalığı var. Biz dünyanın büyüklerini ülkemizde misafir ettiğimiz zaman sadece onlara bir yaşam kazandırmayacağız, bizim nitelikli ve profesyonel hekim ve sağlık kadromuzla da onların sağlık sorunlarına cevap verebileceğiz.SIÇRAMANIN EN ÖNEMLİ ADIMI YAŞLILARLA GELECEK...Büyük bir düşünür şunu söylüyor; “Yaşlılık tüm hastalıkların limanıdır '' Yaşlı insanlarımız hastalıkların birçoğunu bu dönemde test etmeye başlıyor. O zaman bizim bu unsuru sağlık kapasitemizde hizmete çevirmemiz gerekir. İşte kongremizin bu zamana kadarki getirdiği misyon yarattığı algı, ülkemizde oluşan potansiyel artık meyvelerini vermeye başlamıştır. Artık bir ekonomi payı üretilmeye başlamıştır ama inanıyorum ki biz tıp turizminde 50 milyon, 200 milyon dolar ve milyar dolarları konuşuyor hale geldiysek yaşlı turizminde bunu çok kolay hallederiz. Çünkü turizmde sıçramanın en önemli adımlarından bir tanesi de Avrupa'daki ülkelerde olduğu gibi yaşlı turizmidir ve ülkemiz de bunu başarmanın eşiğindedir. '' ifadelerine yer verdi.TÜRKİYE'DE YAŞLI BAKIMI PAZU GÜCÜYLE ÇALIŞAN YABANCILARIN ELİNDEDİR…Kongrenin misyonları arasında yer alan “yaşlı bakımı ve nitelikli işgücü '' ilk gününden beri düzenli işleniyor. Günümüzde bu konuda iyi olmadığımızı kabul etmek zorunda olduğumuzun altını çizen Dr. Sinan İbiş; “nitelikli iş gücümüzü geliştirmek konusunda daha iyi şeyler yapmalıyız. Özellikle ilgili devlet otoritelerimize ve akademisyenlere önemli görevler düşmektedir. Çünkü bizim yaşlılarımızın bakım ve hizmetleri yazık ki Türk insanına değil, çeşitli ülkelerden gelmiş, pazu gücüyle çalışan, bu alanda eğitimi olmayan insanların tercihine bırakılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada beni en çok rahatsız eden tablo budur. Ülkemizin iradesi ve çalışkan bilim insanlarının bu konuya da el atarak çözümleyeceğine inanıyorum.. Rüzgarınızı büyüklerimizden eksik etmeyin, çünkü onlara verdiğiniz rüzgar bizlere de pay çıkaracaktır. '' şeklinde konuştu.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YAŞLILARA BAKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR...Kongre 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün etkinlilere büyük destek sağladığını belirten Dr. Sinan İbiş; '' Yaşlılığın bu ülke için çok büyük bir gerçek olduğunu inanan Sayın Cumhurbaşkanımız, bir stk olarak konuya sahip çıkmamızdan ve yaptığımız çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyduğunu her görüşmemizde şahsıma söylüyor. '' Dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongre Koordinatörü Uzm. Dr Sinan İbiş'e hitaben yazdığı mektup ise şöyle: