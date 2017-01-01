Dr. Sinan İbiş ile Güzel Hayat 2 Aralık'ta ekranlarda
Dr.Sinan İbiş ile Güzel Hayat Programının dördüncü bölümü 2 Aralık Pazar günü saat 14.15 te yayında olacak
03 Aralık 2017 Pazar
- Dr.Sinan İbiş ile Güzel Hayat Programı; bu hafta 1920 yıllarda insanlarımıza şifa veren ilaçların üretildiği, o yılların tüm eczacılarının mesleki deneyimlerini edinmiş ve geleceğe adım attığı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç, Eczacılık ve Cihaz Müzesinden açılacak.
Hemen arkasından soluma ve gelişme güçlüğü çeken, büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyen Down sendromlu bir bebeğin bademcik ameliyatını görüntülenecek ve ilgili hekimi ile konuşulacak. Haftanın konuğu ile cildi sağlıklı, zinde ve güzel tutabilmek için yapılması gerekenleri hakkında bilgiler paylaşılacak.
Özel bakım gerektiren kardeşlerimizin rehabilitasyon çalışmalarını ve köpek destekli yapılan terapileri görmek üzere Mavi Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine konuk olacaklarını belirten Dr Sinan İbiş; haftanın mesajları ile programımızı Ankara Üniversitesi Eczacılık Müzesinden kapatacağız.“ dedi.
Dr.Sinan İbiş ile Güzel Hayat Programının önceki bölümlerini www.guzelhayattv.com
adresinden her zaman izleyebilirsiniz. Kaynak: turizmhaberleri.com