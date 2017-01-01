3.Yaş Baharı Kongresi Galasında kadim dostlar buluştu

Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi'nin Gala gecesi haberi ile ilgili detaylar; değerli gazeteci dostumuz Tourmag Dergisi editörü Kadir Toprakkaya'dan...İşte galadan renkli kareler ve çarpıcı detaylar..

Kaynak: turizmhaberleri.com

Ankara'da bu yıl beşinci defa düzenlenen Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi'nden döndük. Çok güzel haberler aldık, yaşlı bakımı ve turizmi konusunda yeni gelişmelerden haberimiz oldu. Bunları size en ince ayrıntılarına kadar anlatacağız. Kongre bünyesinde bir de gala gecesi organize edildi. Neslihan Demirtaş konserinin de yer aldığı etkinlikte, harika dostluklar oluştu.“ORADA HANIMEFENDİLER, BEYEFENDİLER VARDIR ''Ancak geceye damgasını vuran sözler, FIJET üyesi gazeteci dostumuz Hüsnü Gümüş'ten geldi. Uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışan Gümüş'ün 1960'lı yıllarda bir davette karşılaştığı büyükelçiden duyduğu sözleri aktarması, hem ruhumuzu okşadı hem de derinden bir ahhh çekmemize neden oldu. İşte Hüsnü Gümüş'ün aktardığı kadarıyla o sözler: “O büyükelçi ABD'li dostlarına Türkiye'ye tayin edildiğini söylediğinde, 'Aman hal ve tavırlarında dikkat ol. O ülke hiç de göründüğü gibi değil. Orada hanımefendiler vardır, beyefendiler vardır' yanıtıyla karşılaşmıştı. ''Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi'nin gala yemeğinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Bahaddin Güzel ve eşi Jale Güzel, Canan Toprakkaya, Hüsnü Gümüş, Nilgün Atar, Nevin Gümüş, Ayşecan Hizmet, Muhalife Özdemir ve Zeynep Çetinkaya bizimleydi.Etkinlikte beğeniyle karşılanan bir detay, Medikal Turizm Derneği Başkanı ve Kongre Koordinatörü Dr. Sinan İbiş'in “Büyüklerimiz '' adıyla oluşturduğu bir kulüp ile onları hayata bağlayan üyelerine hediyeler vermesi oldu…Gecenin bir başka sürprizi ise, Dr. Sinan İbiş'e gelen doğum günü pastasıydı. Kongrenin organizasyonu için aylardır geceli gündüzlü çalışan İbiş, 29 Kasım olan doğum gününü kutlamayı unutmuştu. Bunu bilen Neslihan Demirtaş, şarkısını yarıda kesip gelen pasta ile sürpriz kutlamayı gerçekleştirdi…