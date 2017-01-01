Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde 18. yıl finali
18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin kapanış konseri, 2 Aralık Cumartesi akşamı, klasik müziğin efsane isimlerini bir araya getirdi. İşte festivalin final detayları..
03 Aralık 2017 Pazar
- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festival; klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok müzisyeni müzikseverlerle buluşturdu. 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, gerçekleşen tüm etkinlikler boyunca 468 müzisyen, Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıktı.
Dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin'in yönetimindeki konserde, Akdeniz Filarmoni Orkestrası; uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel'e eşlik etti. Dünyaca ünlü piyanistler, festivalin kapanış konserinde izleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar.
Yıldızlar geçidi yaşanan festivalde bu yıl; dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy'un yanı sıra; Manolo Carrasco, Stéphane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher & Süher Pekinel, gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü müzisyenler yer aldı. Aynı zamanda müzik dünyasının önde gelen şef ve solistlerinden Serdar Yalçın, Dağhan Doğu, Murat Göktaş, Gökhan Aybulus ve Cem Babacangibi isimlerde konserleri izledi. Festivalin Sanat Yönetmenliği görevini bu yıl da Orkestra Şefimiz Gürer Aykal üstlendi.
Antalyalı müzikseverler tarafından büyük ilgi gören konserde Akdeniz Filarmoni Orkestrası; olağanüstü şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel'e eşlik etti. Kariyerleri boyunca pek çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel; Avrupa, Uzakdoğu ve ABD'nin başlıca konser salonlarında çaldıkları resitallerden sonra, bu kez Antalyalı müzikseverlerle bir araya geldiler.
Alanında dünyaca ünlü ve duayen pek çok ismi ağırlayan festivalin, kapanış konserinde izleyici karşına çıkan dünyaca ünlü piyanistler, konserin sonunda seyircinin büyük alkışı ve sevgi gösterileri eşliğinde sahneye geri döndüler ve konser bitiminde ise kendileriyle tanışmak isteyen Antalyalı müzikseverlerle bir araya geldiler.
Kaynak: turzmhaberleri.com