Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde 18. yıl finali

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin kapanış konseri, 2 Aralık Cumartesi akşamı, klasik müziğin efsane isimlerini bir araya getirdi. İşte festivalin final detayları..