Türkiye öncülüğünde telif haklarında Uluslararası işbirliği

Bugüne kadar Avrupa Birliği'nin yön verdiği telif hakları uygulamalarında iş birliği yapmak üzere ülkeler ilk kez Türkiye'nin girişimiyle bir araya geliyor. Proje sonucunda ülkeler arasında ortak veri tabanı oluşturulacak

03 Aralık 2017 Pazar - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş un himayeleriyle Türk Dünyası Vakfı tarafından yürütülen “Uluslararası Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Alanında İşbirliği Projesi '' ile beş ayrı ülkede beş ayrı telif çalıştayı düzenleniyor.

İkinci Çalıştay ın Ev Sahibi Bosna Hersek

Türkiye nin öncülüğüyle oluşturulan iş birliği projesinin ilk buluşması “Dijital Alan ve Fiziksel Korsanlıkla Mücadele Yöntemleri '' başlığıyla geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Kazakistan ın Almaatı şehrinde toplanmıştı.

Orta Asya ve Balkan ülkelerini bir araya getiren projenin ikinci buluşması ise “Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Alanında Temel Yasal Düzenlemeler ve İdari Yapılanma '' başlığıyla Bosna Hersek te düzenlenecek.

Bosna Hersek Eğitim ve Bilim Bakanı Elvira Dilberoviç in açılışını yapacağı ikinci çalıştay 4-5 Aralık tarihleri arasında başkent Saraybosna da gerçekleştirilecek.

Telif Hakları alanında çalışmaların paylaşılacağı buluşmaya, Türkiye ve Bosna Hersek in yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Sırbistan katılacak.

Ortak Veri Tabanı Oluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül ile Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş in Türkiye yi temsil edeceği çalıştayda, ülkeler telif hakları uygulamalarını, yasal düzenlemelerini, sorunlarını, fiziki ve dijital korsanlıkla mücadele yöntemlerini ve toplu hak takibine ilişkin konular ile önerilerini ele alarak, bilgi paylaşımında bulunacak.

Türkiye ile güçlü tarihsel bağları bulunan bölge ülkeleri, telif hakları alanında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen etkinlikler bakımından ilk olma özelliğini taşıyan projeye yoğun ilgi gösteriyor. Proje sonucunda ülkeler arasında telif hakları konusunda ortak bir veri tabanı oluşturulması hedefleniyor.







Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE TELİF HAKLARINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
          
Günün Haber Başlıkları
DR. SİNAN İBİŞ İLE GÜZEL HAYAT 2 ARALIK'TA EKRANLARDA
İŞTE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖZEL ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ
3.YAŞ BAHARI KONGRESİ GALASINDA KADİM DOSTLAR BULUŞTU
BAKANLIKTAN TÜRSAB GENEL KURUL AÇIKLAMASI
ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ'NDE 18. YIL FİNALİ
 Yorumlar

Benzer Haberler :
     ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ'NDE 18. YIL FİNALİ
     ÖRNEK BİR PROJE: DOWN ŞEFLER TÜRKİYE
     2018 ÇİN'DE TÜRKİYE TURİZM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
     TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇEVRE ETİKET SİSTEMİ KURULUYOR
     TÜRK HAVA YOLLARI VE TAV İŞBİRLİĞİ WASHİNGTON'DA ÖDÜL GETİRDİ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx