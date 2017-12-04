Bakanlıktan TÜRSAB Genel Kurul Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ertelenme kararı ile ilgili açıklamada bulundu.
03 Aralık 2017 Pazar
- turizmhaberleri.com-haber merkezi
3-4 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesi gereken TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurulu'nun 24.11 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmesinin tepkileri sektörde devam ederken Kültür ve Turizm Bakanlığı erteleme ile ilgili şu açıklamada bulundu: 'Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından bir açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı nın, Beşiktaş İlçe Seçim Kurulunun aldığı erteleme kararı ve bu karara yapılan itirazların İstanbul İl Seçim Kurulunca reddedilmesi sonucu zamanında yapılmadığı ortaya çıktığından, anılan Genel Kurul süreci 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu gereğince Bakanlığımız yetkisinde işletilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' Kaynak: turizmhaberleri.com