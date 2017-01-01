Kuşak ve Yol Dijital Ekonomi Uluslararası İşbirliği İnisiyatifi

Bugün Çin'in doğusunda başlayan 4. Dünya İnternet Konferansı'nda 'Kuşak ve Yol Dijital Ekonomi Uluslararası İşbirliği İnisiyatifi' kabul edildi.

04 Aralık 2017 Pazartesi - Çin, Türkiye, Suudi Arabistan ve Tayland olmak üzere çeşitli ülkeler, Kuşak ve Yol çerçevesinde dijital ekonomi alanında uluslararası işbirliği kurma inisiyatifini ortaya koydu.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre;inisiyatifte geniş bant erişiminin genişletilerek kalitesinin yükseltilmesi, hizmet sektöründe mobil ödeme ve paylaşım ekonomisi gibi alanların sürekli geliştirilmesi ve e-ticaret konusundaki işbirliğinin ilerletilmesi önerilerinde bulunuldu.

Dijital ekonomide işbirliğinin uluslararası boyutlara ulaştırılması, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkeler arasında politika hazırlama ve denetim alanlarındaki işbirliğinin ilerletilmesi kararlaştırılan inisiyatifte, hükümetler, şirketler, bilimsel ve teknolojik kuruluşlar ile sanayi kurumları arasındaki temasların yoğunlaştırılması gerektiği de kaydedildi.



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KUŞAK VE YOL DİJİTAL EKONOMİ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ İNİSİYATİFİ
          
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