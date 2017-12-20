Ressam Hikmet Çetinkaya'nın sergisini UNUTMA !

Ressam Hikmet Çetinkaya'nın kişisel sergisi “Unutma”, 20 Aralık 2017 tarihine kadar Hilton İstanbul Bosphorus'da bulunan Arp Gallery'de ziyaret edilebilir.

04 Aralık 2017 Pazartesi - Sanat hayatının uzun yıllarını gelinciklere atfeden dünyaca ünlü Ressam Hikmet Çetinkaya, Unutma da yine gelinciklere olan tutkusunu resmediyor.

Hilton İstanbul Bosphorus un lobi katında yer alan Arp Gallery, dünyaca ünlü ressam Hikmet Çetinkaya nın kişisel sergisi “Unutma '' için bir kez daha kapılarını açtı. 41 yıllık sanat hayatı boyunca, Avrupa ve Amerika nın önemli şehirlerinde katıldığı solo ve karma sergiler, sempozyumlar ve projelerle Türkiye nin adını okyanus ötesine duyuran Çetinkaya, sergisinin açılış gününe özel Arp Gallery de düzenlenen kokteylde sanatseverlerin beğenisini topladı.

Yaşantısında gelinciklerle ilgili olumlu / olumsuz bir anısının olmadığını dile getiren sanatçı gelinciğe olan tutkusunu ise şu sözlerle ifade ediyor: “Gelincik insan ömrü gibidir. Dünü vardır yaşamıştır, bugünü vardır yaşıyordur ama yarını belli değildir; yarını yoktur. Her şey bugün içinde bulunduğumuz an dır. Nefes almanın, bir şeyi yiyebilmenin, görebilmenin, huzurlu bir uykudan sonra heyecanla uyanabilmenin keyfini yaşamalıyız. Çünkü yarın tüm bunlar olmayabilir. Bu sonlar gelmeden yaşamımızdaki zenginliklerin farkına varalım. Gelincik değer bilmektir, kadir, kıymet bilmektir, unutmamaktır, sevmektir, hatırlamaktır, gelincik yürek saflığı, temizliğidir, güzel görmektir. Benim gelinciğe borcum var… ''









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RESSAM HİKMET ÇETİNKAYA'NIN SERGİSİNİ UNUTMA !
          
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