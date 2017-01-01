Avusturya Turizminde Yükseliş
Avusturyada 2017 yılı Mayıs Ekim dönemi turizm verilerine göre, turistlerin geceleme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2,7 artarak 74,87 milyona ulaştı.
04 Aralık 2017 Pazartesi
- Yerli turistler 22,36 milyon geceleme gerçekleştirirken, yabancı turistlerin geceleme sayısı ise 52,51 milyon olarak gerçekleşti. Aynı dönemde gelen turist sayısı da 4,2 artarak 23,89 milyon oldu. Bu rakamın 15,96 milyonu yabancı turist olurken, yerli turistin oranı ise 7,93 milyon olarak kaydedildi.
Kaynak: turizmhaberleri.com