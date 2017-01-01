Tüm Üniversiteler Yaşlılık için elini taşın altına koymalı..

Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi nde konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş; ülkemizdeki tüm üniversitelerin proje, uygulama, çözüm süreci için daha aktif rol alması gerektiğine dikkat çekti. Nilgün Atar- Kongre