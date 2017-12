THY Ar-Ge Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Arasında İşbirliği Yaptı

İmzalanan protokol ile Türk Hava Yolları ve TTO arasında geliştirilecek ortak çalışma imkanlarının değerlendirilmesi, hayata geçirilecek projeler çerçevesinde tarafların birer çözüm ortağı olarak, birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmaları hedefleniyor