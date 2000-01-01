Kunet Turizm 'Biletmarcom' ile 2018'e hazır!

Toplam 853 seyahat acentesi içerisinde en yüksek ciro yapan ilk 20 turizm acentesinden birisi olan Kunet Turizm, Ankara, İstanbul ve Rize'de bulunan 3 ofis ve 40 çalışanı ile Türkiye'nin en büyük turizm acentelerinden biri olma yolunda ilerliyor.