Kunet Turizm 'Biletmarcom' ile 2018'e hazır!

Toplam 853 seyahat acentesi içerisinde en yüksek ciro yapan ilk 20 turizm acentesinden birisi olan Kunet Turizm, Ankara, İstanbul ve Rize'de bulunan 3 ofis ve 40 çalışanı ile Türkiye'nin en büyük turizm acentelerinden biri olma yolunda ilerliyor.

05 Aralık 2017 Salı - Türkiye'nin lider turizm şirketlerinden Kunet Turizm, 2000 yılından bu yana kurumsal müşterilerinin ulaşım ihtiyacını karşılamak için tam 17 yıldır kesintisiz hizmet veriyor.

Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği (IATA) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) A Grubu resmi üyesi olan Kunet Turizm, yurt içinde olduğu gibi yurtdışındaki hizmetlerinde de üst düzeyde kalite sağlayarak hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Kunet en büyük 20 Acentadan biri...
Kunet Turizm Havacılık İnş. Sanayi Tic. Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal KUTLU , 'Kunet Turizm olarak koşulsuz müşteri memnuniyeti felsefesini benimsemiş yüksek kaliteli ve istikrarlı hizmet anlayışından ödün vermeyen bir çalışma prensibiyle 17 sene önce kurduğumuz şirketimiz şu an en büyük 20 acenteden bir tanesi. Bundan sonraki süreçte de gelişmeye devam ederek sektörün önde gelen şirketlerinden bir tanesi olmaya devam edeceğiz' diyerek Turizm sektörünün öncü isimlerinden olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Kunet, büyümeye ve girişimlerine ara vermiyor!
17 yıllık tecrübelerini kurumsal müşterilerine sundukları gibi bireysel müşterilerine de buluşturmayı hedefleyen Kunet Turizm, müşterilerinin oturdukları yerden akıllı telefonlarından veya bilgisayarlarından şehir detayları, havaalanı bilgileri, yeme-içme mekanları hakkında gidecekleri yer için detaylı şekilde arama yapabilecekleri ve fiyatları karşılaştırabilecekleri, en ucuz uçak biletini bulabilecekleri biletmar.com 'u müşterilerinin kullanımına sundu.

Biletmar.com ile online hizmet başlıyor
Biletmar.com müşterisi olduğunuz zaman aldığınız uçak biletiniz için tamamıyla size özel bir müşteri temsilciniz olacak ve bu müşteri temsilciniz sizin adeta asistanınız gibi her konuda size yardımcı olacak. Biletmar.com 'da nereye gitmek isterseniz gidin en ucuz uçak biletini bulabileceksiniz.

Kaynak: turizmhaberleri.com

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KUNET TURİZM 'BİLETMARCOM' İLE 2018'E HAZIR!
          
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