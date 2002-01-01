Üç Bakanlık, Yaşlı Bakımı ve 3.Yaş Turizmi için el ele verdi

Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi'nde konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş'den yeni projeler, eylem planları ve Bakanlıklar arası işbirliği çalışmalarını öğrenme fırsatı bulduk. Nilgün ATAR- Kongre

Kaynak: turizmhaberleri.com

- Ülkemizde örnek çalışmalara imza atan Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi; Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş Koordinasyonunda; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Philips Türkiye, Samsung Türkiye, Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere birçok devlet kurumu, özel kurumlar, STK ve uluslararası kuruluşlar tarafından destekleniyor. Bu sene beşinci kez 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara Hilton Otel'de gerçekleştirildi.Kongrenin geniş yelpazeye yayılan işbirliği ve destek tablosu; sonuç odaklı adımlar atılmasını sağlarken; bakanlıklar arasındaki ortak çalışmaların yürütülmesinde de kilit rol üstleniyor.Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki işbirlikleri; yaşlı bakımı ve ekonomisi, 3. yaş turizmi alanındaki fikir, proje ve uygulamaların hayata geçirilmesi, sorunların çözülmesinde çok önemli bir güç ve sinerji yaratacaktır.Ülkemizde 65 yaş üstünün bugün yüzde 8 oranına geldiğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş;dedi.Türkiye'de son 10 yılda bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların başta diyabet, kanser olmak üzere artarak devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Eyüp Gümüş; “Her ailenin içinde yaşlılarımız ve onların bakımları var. 2016 TUİK verilerine baktığımızda 65 yaş üzeri kadınların daha çok yardım alması gerektiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak yeni politikalar geliştirmek zorundayız. Evde bakım hizmetleri de bunlardan bir tanesi. Yeni stratejik planımızda yaşlı bakımı, yaşlıların tıbbı hizmete kavuşmasının yanı sıra kronik hastalıklarla mücadelede gençlerle bu politikalarımızı geliştirmemiz gerekiyor. '' şeklinde konuştu.SAĞLIKLI YAŞAMAYI ÖĞRENMEK..Yaşam sürelerinin artması sevindirici ama ne kadar sağlıklıyız sorusu da bir o kadar önemli. 65 yaş üzerinin 10-15 yıl kronik hastalıklarla mücadele ettiğine dikkat çeken Prof.Dr Emin Gümüş; “sağlık okuryazarlığı başta olmak üzere kronik hastalıklarla mücadele konseptini tartışmamız gerekiyor. Önemli olan hastalıksız yaşamaktır. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklarla mücadele eylem planında; çocukluk ve gençlik çağından yaşlılığa kadar olan periyodda tüm toplumda başta beslenme, obezite, kötü alışkanlıklarla mücadeleyi sağlayacak politikalar yer alıyor. ''SAĞLIK POLİTİKALARINDA YENİ ANLAYIŞ..Sağlık Bakanlığı'nın tedavi hizmeti kadar hastalıkları önleme, toplumu bilgilendirme ve hastalanmamaya yönelik farkındalık yaratma konusundaki çalışmalarına gençleri ve çocukları dahil etmesi önemli bir ayrıntı.. Prof.Dr Emin Gümüş'ün; “Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla beraber çocukluk çağından itibaren sağlık okuryazarlığı ve kronik hastalıklarla mücadele konseptini hep birlikte geliştireceğiz. '' sözleri sağlık politikalarında yeni bir dönemin olumlu işaretlerini veriyor.Prof.Dr Emin Gümüş'ün aktardığı yeni eylem planına yönelik bilgiler arasında en önemlisi; yaşlı bakımı, engelli bakımı, rehabilitasyon ve termal sağlık turizmi yönetmeliğinin hazırlanması konusuydu. Türkiye yeni dönemde hastanelerin yanında ayrıca yaşlı bakım rehabilitasyon ve termal sağlık merkezleri konseptini görecek. Sağlık bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilecek olan bu merkezler hem ülkemize, hem de yurtdışında bizden hizmet almak isteyen özellikle yaşlılarına bakamayan Avrupalılara hizmet edecek.Hem bakım hem de tıbbi tedavi yönünden entegre olacak bu merkezlerin planlaması önümüzdeki ay itibariyle sağlık turizmi koordinasyon kurulunda değerlendirilecek, 2018 yılından itibaren Türkiye'nin çeşitli illerinde bu merkezlerin açılmasını sağlanacak. Bu mekanlarda kısmen ailenin yanında kısmen de bu merkezlerde kalabilecek olan yaşlılıkların sağlıklı bir şekilde hayat sürmelerini sağlanacak.Almanya'da yaptıkları ziyaretlerde bu ülkenin ciddi bir yaşlı nüfusu olduğunu ve yaşlı bakım konusunda yeterli hemşireleri olmadığını gözlemlediklerini belirten Prof.Dr Emin Gümüş;görüşlerine yer verdi.Türkiye'de yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili hastanelerde hizmet ortamlarını geliştirmek, hem engelli hem de yaşlılarımıza öncelik imkanlarını daha da artıracaklarını belirten Prof. Dr. Gümüş;dedi.Kongre Dosyamıza; İrlanda, Hollanda, Polonya'dan katılan yeni modeller, sistemler, bilgiler aktaran konuşmacılarla devam edeceğiz.