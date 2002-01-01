Üç Bakanlık, Yaşlı Bakımı ve 3.Yaş Turizmi için el ele verdi

05 Aralık 2017 Salı
- Ülkemizde örnek çalışmalara imza atan Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi; Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş Koordinasyonunda; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Philips Türkiye, Samsung Türkiye, Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere birçok devlet kurumu, özel kurumlar, STK ve uluslararası kuruluşlar tarafından destekleniyor. Bu sene beşinci kez 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara Hilton Otel'de gerçekleştirildi. KONGRE, PAYDAŞLAR ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR..
Kongrenin geniş yelpazeye yayılan işbirliği ve destek tablosu; sonuç odaklı adımlar atılmasını sağlarken; bakanlıklar arasındaki ortak çalışmaların yürütülmesinde de kilit rol üstleniyor.
Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki işbirlikleri; yaşlı bakımı ve ekonomisi, 3. yaş turizmi alanındaki fikir, proje ve uygulamaların hayata geçirilmesi, sorunların çözülmesinde çok önemli bir güç ve sinerji yaratacaktır.
Ülkemizde 65 yaş üstünün bugün yüzde 8 oranına geldiğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş; “2023 de bu oran yüzde 10 a ulaşacak, 85 milyon nüfusumuz olduğunda 8.5 milyon yaşlımız olacak. 2002 yılında 60 yaşında insanlarımızı kaybediyorduk, şimdi ise yaşam süresi kadınlarda 80 erkeklerde 78 yaşa kadar ilerledi. Nüfus yaşlanmayla ilgili yeni tedbirler almamız gerekiyor. Bu kongre sonuçlarının bizlere faydalı çıktılar sağlayacağını umuyoruz. ''
dedi. KRONİK HASTALILARLA MÜCADELEDE EYLEM PLANI..
Türkiye'de son 10 yılda bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların başta diyabet, kanser olmak üzere artarak devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Eyüp Gümüş; “Her ailenin içinde yaşlılarımız ve onların bakımları var. 2016 TUİK verilerine baktığımızda 65 yaş üzeri kadınların daha çok yardım alması gerektiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak yeni politikalar geliştirmek zorundayız. Evde bakım hizmetleri de bunlardan bir tanesi. Yeni stratejik planımızda yaşlı bakımı, yaşlıların tıbbı hizmete kavuşmasının yanı sıra kronik hastalıklarla mücadelede gençlerle bu politikalarımızı geliştirmemiz gerekiyor. '' şeklinde konuştu.
SAĞLIKLI YAŞAMAYI ÖĞRENMEK..
Yaşam sürelerinin artması sevindirici ama ne kadar sağlıklıyız sorusu da bir o kadar önemli. 65 yaş üzerinin 10-15 yıl kronik hastalıklarla mücadele ettiğine dikkat çeken Prof.Dr Emin Gümüş; “sağlık okuryazarlığı başta olmak üzere kronik hastalıklarla mücadele konseptini tartışmamız gerekiyor. Önemli olan hastalıksız yaşamaktır. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklarla mücadele eylem planında; çocukluk ve gençlik çağından yaşlılığa kadar olan periyodda tüm toplumda başta beslenme, obezite, kötü alışkanlıklarla mücadeleyi sağlayacak politikalar yer alıyor. ''
SAĞLIK POLİTİKALARINDA YENİ ANLAYIŞ..
Sağlık Bakanlığı'nın tedavi hizmeti kadar hastalıkları önleme, toplumu bilgilendirme ve hastalanmamaya yönelik farkındalık yaratma konusundaki çalışmalarına gençleri ve çocukları dahil etmesi önemli bir ayrıntı.. Prof.Dr Emin Gümüş'ün; “Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla beraber çocukluk çağından itibaren sağlık okuryazarlığı ve kronik hastalıklarla mücadele konseptini hep birlikte geliştireceğiz. '' sözleri sağlık politikalarında yeni bir dönemin olumlu işaretlerini veriyor. YAŞLI BAKIM REHABİLİTASYON VE TERMAL SAĞLIK MERKEZLERİ GELİYOR...
Prof.Dr Emin Gümüş'ün aktardığı yeni eylem planına yönelik bilgiler arasında en önemlisi; yaşlı bakımı, engelli bakımı, rehabilitasyon ve termal sağlık turizmi yönetmeliğinin hazırlanması konusuydu. Türkiye yeni dönemde hastanelerin yanında ayrıca yaşlı bakım rehabilitasyon ve termal sağlık merkezleri konseptini görecek. Sağlık bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilecek olan bu merkezler hem ülkemize, hem de yurtdışında bizden hizmet almak isteyen özellikle yaşlılarına bakamayan Avrupalılara hizmet edecek. 2018 YILINDA TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ İLLERİNDE AÇILACAK...
Hem bakım hem de tıbbi tedavi yönünden entegre olacak bu merkezlerin planlaması önümüzdeki ay itibariyle sağlık turizmi koordinasyon kurulunda değerlendirilecek, 2018 yılından itibaren Türkiye'nin çeşitli illerinde bu merkezlerin açılmasını sağlanacak. Bu mekanlarda kısmen ailenin yanında kısmen de bu merkezlerde kalabilecek olan yaşlılıkların sağlıklı bir şekilde hayat sürmelerini sağlanacak. ALMANYA'NIN YAŞLILARINA TÜRKİYE BAKABİLİR..
Almanya'da yaptıkları ziyaretlerde bu ülkenin ciddi bir yaşlı nüfusu olduğunu ve yaşlı bakım konusunda yeterli hemşireleri olmadığını gözlemlediklerini belirten Prof.Dr Emin Gümüş; “Almanya'daki yetkililer yaşlılar için Türkiye'de rehabilitasyon merkezleri kurarak bunlara nasıl bakarız konusunu tartışmak istiyor. Bize beraber işbirliği yapalım, sigorta sistemlerini görüşelim talebinde bulundular. Çünkü bakım için sağlık personeli gerekiyor. Türkiye hem kendi yaşlılarına hem de sağlık ve bakım hizmeti almak isteyen yurtdışındaki yaşlıların çekim gücü olabilir ''
görüşlerine yer verdi.
Türkiye'de yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili hastanelerde hizmet ortamlarını geliştirmek, hem engelli hem de yaşlılarımıza öncelik imkanlarını daha da artıracaklarını belirten Prof. Dr. Gümüş; “Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 700 bin engelli vatandaşımız var. Engelli raporları ve muayene için hastanelerimize gelenlere raporlarının hızlı bir şekilde verilmesi sağlamaya, hatta hastaneye gelmeden raporlarını ve tedavi süreçlerini değerlendirerek onlara bu hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.“
dedi.
Kongre Dosyamıza; İrlanda, Hollanda, Polonya'dan katılan yeni modeller, sistemler, bilgiler aktaran konuşmacılarla devam edeceğiz. Kaynak: turizmhaberleri.com