Travel Turkey İzmir Fuarı'nın Partner Ülkesi Ukrayna

Dünya ve ülke turizminin İzmir'deki buluşması 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir'de 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

05 Aralık 2017 Salı - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuar, Partner İl Nevşehir ve Partner Ülke Ukrayna'nın geniş katılımları ile kapılarını açıyor. Ukrayna'dan Türkiye'ye 2014 yılında 657 bin, 2015 yılında ise 706 bin 551 kişi gelirken; 2016 yılında turist sayısı bir milyon 45 bin oldu. Travel Turkey İzmir Fuarı ile birlikte 2018 yılında turist sayısının daha da artması bekleniyor. Ayrıca katılımcılar arasında yapılacak ikili görüşmelerle birlikte ticari anlaşmaların da geliştirilmesi hedefleniyor.



Partner il Nevşehir



Travel Turkey İzmir'in Partner İli ise Nevşehir. Olağanüstü güzellikte tarihi ve doğal değerlere sahip olan Nevşehir, bölgesindeki otel ve acentaları, turizm alternatiflerini profesyonellere tanıtacak.



Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Troia'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı olması nedeniyle ilan edilen 2018 Troia Yılı, 7-10 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 'Travel Turkey İzmir'de yer alacak.



Dünyanın en önemli antik yerleşimlerinden biri olan antik Troia kenti, beş bin yıllık tarihi ile yalnız Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli turistik ve tarihi değerlerinin başında geliyor.



Erken Rezervasyon Kampanyası Başlıyor



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen '10.Erken Rezervasyon Kampanyası'nın 2018 lansmanı bu yılda fuar ile başlayacak. Bu yıl erken rezervasyon kampanyası fuarla start alacak ve 07 Aralık 2017 ile 30 Mayıs 2018 periyodunda gerçekleşecek. 10. Erken rezervasyon kampanyası basın toplantısı 07 Aralık 2017 saat 14:00te fuarizmir'de gerçekleşecek.



50'nin üzerinde Ülkeden alım heyeti...



Her yıl gerçekleştirilen Alım Heyetleri Programı ile Travel Turkey İzmir, dünyanın dört bir yanından gelen turizm sektörü temsilcileri ve satın alma heyetlerini, katılımcı firmalar ile bu yıl da buluşturmaya devam edecek. Türk Hava Yolları'nın desteği ile organize edilen Alım Heyeti Programı çerçevesinde getirilen yurtdışı satın alıcılar ile katılımcıların önemli iş görüşmelerine imza atması bekleniyor. 10. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde 52 ülkeden 179 yabancı, 518 yerli satın alıcı katılımcı firmalar ile fuar boyunca 7.160 B2B görüşme yapmıştı.



Ulaşım özel bölümü fuarda ilgi odağı olacak



Fuar kapsamında; fuarizmir'in B holünde gerçekleşecek olan Turizm Ulaşım Özel Bölümü'nde, Güleryüz, Otokar, Volkswagen gibi çok sayıda firma, turizm taşımacılığına yönelik en çok ilgi çeken ve çıkaracağı yeni modellerini sergileyecek.



Ulaşım Özel Bölümü'nde amaç, turizm sektöründe turizm taşımacılığını sağlayan firmaların başta belediyeler, ticaret odaları gibi çeşitli kamu kurumları, tur operatörleri, acenta sahipleri ve otel yetkilileri ile bir araya gelmesi, yapılacak anlaşmalarla ticaret hacminin büyümesi ve turizm sektörüne katkı sağlanması.



3.uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi



3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi Travel Turkey İzmir ile eş zamanda, 7-9 Aralık 2017 tarihleri arasında fuarizmir'de düzenleniyor.



İZFAŞ, TÜRSAB ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından dünyanın önde gelen gastronomi ve turizm uzmanları ile eğitimcileri bir araya getirecek olan Uluslararası Kongre, Ege kültürünün gastronomi ile ilişkisini ve bu ilişkinin bölge turizminin kalkınmasına etkisini tartışmayı amaçlıyor.



Çeşitli kültürlerin yeme içme alışkanlıklarını, gastronomi geleneklerinin yerel ve bölgesel turizme etkisinin işleneceği Gastronomi Turizm Kongresi, bilimsel programı yanı sıra sosyal programıyla da ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.









