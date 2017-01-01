Kayseri'nin kamu ve özel sektörü, İstanbul'da acentalarla buluştu
Kayseri'nin kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörü İstanbul'a gelerek, İstanbul'dan ve Bursa'dan acentalar ile bir araya geldi.
05 Aralık 2017 Salı
- Best Western Citadel Hotel'de, 5 Aralık Salı günü, Kayseri protokolü ve acentaların katılımı ile 'Erciyes Kayak Merkezi ve Kayseri Turizm Potansiyeli' konulu toplantı yapıldı.
Toplantıya, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Dr.Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Erciyes AŞ Genel Müdürü Dr.Murat Cahit Cıngı, TÜROB Başkanı Timur Bayındır, TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir, Kayseri Erciyes Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa, Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu'nun aralarında bulunduğu yetkililer ile İstanbul ve Bursa'dan 100'e yakın acenta katıldı. Erciyes Kayak Merkezi ve Kayseri Turizm Potansiyelinin son yıllarda dünya çapında gösterdiği yükseliş ivmesi değerlendirilirken, Erciyes Kayak Merkezi'nin dünyanın sayılı kış sporları merkezleri arasına girdiğine vurgu yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, 'Anadolu'muzun kalbi Kayseri, şehrimizin incisi Erciyes Dağı'dır. Kayseri'nin, ülkemizde ve dünya çapında elde ettiği başarılara yenilerini eklemek için gerçekleştirdiğimiz toplantıya hoşgeldiniz' dedi.
Erciyes'e yerli ve yabancı turistlerin ilgisi büyük
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, şunları söyledi: 'Anadolu'nun incisi Kayseri'miz, 6 bin yıllık tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, Sultansazlığı Kuş Cenneti, Kapuzbaşı Şelalesi, Erciyes Kayak Merkezi ile çok zengin bir potansiyele sahiptir. Kayseri, bir sanayi ve ticaret şehri olarak bilinse de, aslında bir turizm şehridir aynı zamanda. Acentalarımızı ve yerli misafirlerimizi, Kayseri'mizin zenginliklerini keşfetmeye davet ediyorum' dedi.
Kayseri, 'gönlü zengin' bir şehirdir
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şunları kaydetti: 'Tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle zengin bir şehir olan Kayseri, 'gönlü zengin' bir şehirdir. Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa'dakiler gibi gerçek bir kış sporları merkezidir ve dünyanın sayılı merkezleri arasındadır. Bugüne kadar Erciyes Kış Merkezi'ne yapılan yatırım 200 milyon Euro'yu geçti. Erciyes Kış Merkezi'ni havalimanına ve şehre en yakın kayak merkezi olarak tanıtıyoruz. Hem Erciyes Kış Merkezi, hem Kapadokya'dan oluşan destinasyon paketlerimiz yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor' diye konuştu.
Kaynak: turizmhaberleri.com