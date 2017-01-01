İzmirli Kadınlar seçme ve seçilme hakkını coşkuyla kutladılar

İzmirli kadınlar, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83. yıldönümünü coşkuyla kutladı.

- Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 83. yıldönümü nedeniyle İzmir'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında ilk buluşma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun da katıldığı törende, Öznur Korkmaz şefliğinde “100 Davulu ile 100 Kadın Ses Veriyor“ ritim grubunun davul gösterisinden sonra kadınların Kültürpark'a yürüyüşü gerçekleştirildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'in kadınlarının sosyal yaşamdaki ayrıcalıklı konumuna dikkat çekti. Gericiliğe karşı direnen İzmir'in, Cumhuriyet tarihi boyunca, nereden gelirse gelsin, dini-mezhebi ne olursa olsun, herkese kucak açtığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıktığını belirten Başkan Kocaoğlu, “Diğer göç alan kentlerde bu durumu göremiyoruz. Bunun nedeni ne diye sorduğumuzda, karşımıza İzmir'in kadınları yani sizler çıkıyorsunuz. Bu kenti sizler ayakta tutuyorsunuz. Bizler, sizlere minnet ve şükran borçluyuz. İzmirliler olarak demokrasiye inanıyoruz, insan haklarına inanıyoruz ve aydınlığa koşuyoruz. İzmir'den tutacağımız ayna ile Anadolu'yu aydınlatacağız. Ege'den, Akdeniz'den, Trakya'dan başlayan aydınlık yürüyüşü Anadolu'yu aydınlatacak. Biz İzmir'iz, Anadolu'yuz, Türkiye'yiz. Biz ayağa kalkmasını ve15 senede mucize yaratmasını biliriz“ dedi.Öncü olmak zorundayızTürkiye'nin bugün, eğitimli insanlarıyla Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz dönemden çok daha güçlü ve çok daha zengin olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle devam etti:“Öncü olmak, çalışmak, üretmek zorundayız. Kurtulmaya var mıyız? O zaman hep beraber geceli-gündüzlü çalışıp karanlıktan çıkacağız. Gençliğimden bu yana ülkenin kalkınacağına olan inancımı sürdürüyorum. Norveç kadar bir kentte belediye başkanı oldum. 'Bu kenti kalkındıracağım' dedim; önce emekledik, sonra ayağa kalkıp yürüdük, şimdi de koşuyoruz. Bu ülkede siyasetçiler çalmadığı, çaldırmadığı ve hayali projeler yerine gerçek projelerle çalıştığı sürece, bu ülke 5 senede borcunu öder, 10 senede de dünyanın en saygın devletlerinden biri olur.“