Air France iştiraki Joon uçuşlara başladı

Air France, havacılık dünyasına pek çok yenilik getirecek 100 kendi iştiraki olan Joon'un uçuşlarına başladığını duyurdu

05 Aralık 2017 Salı - Aralık ayı başından itibaren Paris-Charles de Gaulle' den orta mesafeli uçuşlara başlayan yeni havayolu Joon 2018 ilkbaharından itibaren de uzun mesafeli hatlarda uçuşlarına başlayacak. Air France ın kalite standartlarını birebir sunacak olan Joon, yeni neslin havayolu olarak yenilikçi hizmet anlayışı ile öne çıkacak.



Joon, orta mesafede 1 Aralık tan itibaren Paris ten günlük olarak Berlin'e 6, Barcelona'ya 8, Lizbon'a 4 ve Porto'ya haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. 25 Mart 2018'den itibaren uçuş hatlarına günde 1 sefer ile İstanbul u da ekleyecek olan Joon, 2018 yaz tarifesinde Paris ten Oslo'ya 3, Roma ya 7 ve Napoli'ye de 2 karşılıklı sefer düzenleyecek. Joon, 2018 ilkbaharından itibaren Brezilya da Fortaleza ve Seyşeller'de Mahé'nin yanı sıra Kahire ye, Capetown a ve Tahran a da düzenli seferlerle uçacak.



Yeni seyahat alışkanlıklarına odaklanan Joon, yolcuların konforu ve beklentilerini karşılamak için daimî bir inovasyon laboratuvarı olarak hizmet verecek. Joon un düzenleyeceği orta mesafeli tüm uçuşlarda uçakta yolcunun kendi cihazınıza bağlanabilen, ücretsiz müzik, oyun, dizi ve haber gibi yeni bir dizi eğlence içeriği sunan uçak içi TV sistemi YouJoon bulunacak. Joon un uzun mesafeli uçuşlarında ise arka koltuk ekranlarında bulunan Air France uçak içi eğlence sistemi de ilaveten yolcuların kullanımına açık olacak



Yeni neslin havayolu olarak faaliyet gösterecek olan Joon, orta mesafeli uçuşlarda su, portakal suyu, Segafredo Kahve ve organik çay ücretsiz içecek ve uzun mesafeli uçuşlarda ücretsiz yemek hizmetine ek olarak, ekonomi kabininde günün her saati uçakta yemek satın alma hizmeti sunacak. Business Class ve Premium Economy hizmetlerinde Air France'ın standartını yakalayacak olan Joon, genç kabin ekibiyle havacılık sektörüne yepyeni bir deneyim getirecek.



2020 yılına kadar tamamı Airbus tan oluşacak 28 uçaklık bir filoyla faaliyet gösterecek olan Joon un uçuşları, Air France ın mevcut tarifesindeki uygun olan tüm uçuşlarla birleştirilebilecek. Ayını şekilde Air France ın sık uçan yolcu programı Flying Blue nun milleri Joon uçuşları için de geçerli olacak.











