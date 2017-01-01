Urumçi'nin hedefi İpek Yolu'nun havacılık üssü olmak

Urumçi Diwopu Uluslararası Havaalanı'nda yıllık yolcu kapasitesi 20 milyonu aştı.

05 Aralık 2017 Salı - Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre; yılsonu itibariyle Diwopu Uluslararası Havaalanı'nda yolcu kapasitesinin 21 milyon 500 bini aşması, 2020 yılına kadar 30 milyona ulaşılması bekleniyor.



Urumçi Diwopu Uluslararası Havaalanı'nın yolcu kapasitesi, yılda 2 milyon artıyor. Air China, Çin Güney Havayolları ve Çin Doğu Havayolları gibi firmalarında aralarında yer aldığı yerli ve yabancı 38 havayolu şirketi, burada hizmet veriyor.



Urumçi Diwopu Uluslararası Havaalanı'ndan yurt içindeki 75 şehir ve yurt dışındaki 24 şehre uçak seferleri açıldı. 2020 yılına kadar burada kargo kapasitesinin de 250 bin tonu aşması hesaplanıyor.



2020 yılında Urumçi Diwopu Uluslararası Havaalanı'nda ulaşılabilecek şehir sayısı yüzü aşacak. Yurt dışı uçuş noktaları 30'u aşacak.



Urumçi Diwopu Uluslararası Havaalanı'nun, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın önemli bir havacılık üssü haline gelmesi hedefleniyor.













