Kasım'da 14 milyon yolcuya hizmet verildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2017 Yılının Kasım ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
06 Aralık 2017 Çarşamba
- Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 0,6 artışla 71.033, dış hatlarda ise yüzde 6,6 artışla 38.173 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 15,3 artışla 34.727 olarak gerçekleşti. Böylece Havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte yüzde 5,4 artışla 143.933'ye ulaştı.
Bu ayda Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 13,3 artışla 9.168.028, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 19,2 artışla 5.150.094 oldu.
Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 15,3 artış ile 14.338.414 olarak gerçekleşti.
Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Kasım ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 10,8 artışla 65.800 ton, dış hatlarda yüzde 13,6 artışla 187.184 ton, toplamda ise yüzde 12,9 artışla 252.983 tona ulaştı.
2017 Yılı Kasım Sonu ( 11 Aylık ) gerçekleşmelerine göre;
Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, iç hatlarda yüzde 2,6 artışla 839.858, dış hatlarda yüzde 3,7 artışla 550.337, toplamda ise yüzde 3 artışla 1.390.195 oldu. Aynı dönemde üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 9,4 artışla 378.630 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üstgeçişler ile birlikte yüzde 4,3 artışla 1.768.825'e ulaştı.
2017 Yılı Kasım Sonunda; Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 6 artışla 100.483.967, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,1 artışla 78.353.506 oldu.
Böylece 2017 yılının ilk on bir ayı sonunda, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artış ile 179.111.691 olarak gerçekleşti.
Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Kasım sonu itibarıyla iç hatlarda yüzde 3,3 artışla 828.037 ton, dış hatlarda yüzde 12,8 artışla 2.305.489 ton, toplamda ise yüzde 10,1 artışla 3.133.526 ton olarak gerçekleşti.
Kasım ayında İstanbul'daki Havalimanlarımızda önemli artışlar…
İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 9 artışla 1.590.371, dış hatta ise yüzde 20 artışla 3.569.116 oldu.
İstanbul Sabiha Gökçe Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 8 artışla 1.748.220, dış hatta ise yüzde 16 artışla 795.218 oldu.
2017 Kasım sonu itibariyle,
İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 1 artışla 17.945.132, dış hatta ise yüzde 6 artışla 40.641.668 oldu.
İstanbul Sabiha Gökçe Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 3 artışla 19.301.531, dış hatta ise yüzde 8 artışla 9.493.922 oldu.
Ankara'da yolcu trafiğinde artış devam ediyor
Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 32 artışla 1.318.278, dış hatta ise yüzde 37 artışla 146.864 oldu. Kasım sonu itibariyle ise, yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre iç hatta yüzde 18 artışla 12.483.957, dış hatta ise yüzde 34 artışla 1.842.935 olarak gerçekleşti.
Kaynak: turizmhaberleri.com