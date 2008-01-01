YÜZLERCE YILLIK GELENEĞİMİZ 'ISLIK DİLİ' ARTIK UNESCO'DA
Türkiye'nin millî unsurlarından biri daha, somut olmayan kültürel bir dünya mirası olarak koruma altında. Doğu Karadeniz'in yalçın dağlarından yükselen yüzlerce yıllık geleneğimiz ıslık sesi artık UNESCO listesinde.
06 Aralık 2017 Çarşamba
- Derin vadiler arasında yankılanan ve insanların birbirleriyle anlaştığı 'ıslık dili' UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.
Günümüz teknolojisinde adeta kaybolmaya yüz tutan millî iletişim geleneğimizin, Güney Kore'nin Jeju adasında gerçekleştirilen UNESCO toplantısında listeye alındığı müjdesini Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş verdi.
Türkiye'nin yüzlerce yıllık bir geleneğinin daha bugün itibariyle dünyanın somut olmayan kültürel mirası olduğunu dile getiren Bakan Kurtulmuş, iki ayrı açıklama yaptı.
Bakan Kurtulmuş, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Asırlardır Doğu Karadeniz'de yankılanan ve Kuş Dili olarak da bilinen Islık Dili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı. Bu kültürü yaşatan tüm Karadenizli hemşehrilerimi kutluyorum. Hayırlı olsun' dedi.
Bugün Oy Birliğiyle Seçildi
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yaptığı diğer açıklamada ise, geçtiğimiz ay UNESCO'nun üst düzey icra organı olan yürütme kuruluna seçilerek söz sahibi olan Türkiye'nin, bazı kültürel unsurlarının artık acil koruma bekleyen somut olmayan kültürel unsurlar listesinde de yer aldığına işaret etti.
Bu listeye ıslık dilinin 2016 yılında sunulduğuna vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, yüzlerce yıllık millî geleneğimizin UNESCO'nun Güney Kore'deki toplantısında büyük ilgi gördüğünün ve oy birliğiyle bu listeye dahil edildiğinin altını çizdi.
UNESCO'nun Türkiye saati ile sabaha karşı gerçekleşen oylamasında, bir kültürel unsurumuzun daha somut olmayan dünya mirası olarak kaydedildiğini söyleyen Bakan Kurtulmuş, bugüne kadar Türkiye'den temsili listeye 14 unsurun alındığını belirterek, acil koruma gerektiren unsurların yer aldığı listede ise ilk defa yer alınmaya başlandığı bilgisini verdi.
Hıdırellez'de Gündemde
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydettirilmek üzere Türkiye ve Makedonya'nın ortak bir dosya olarak sunduğu 'Hıdırellez' de yine bu toplantıda görüşülecek somut olmayan bir diğer kültürel unsurumuz.
Güney Kore'nin Jeju adasında gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda görüşülecek Hıdırellez'in de 15'inci unsurumuz olarak temsili listeye dahil edilmesi bekleniyor.
Kaynak: turizmhaberleri.com