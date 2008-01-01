YÜZLERCE YILLIK GELENEĞİMİZ 'ISLIK DİLİ' ARTIK UNESCO'DA

Türkiye'nin millî unsurlarından biri daha, somut olmayan kültürel bir dünya mirası olarak koruma altında. Doğu Karadeniz'in yalçın dağlarından yükselen yüzlerce yıllık geleneğimiz ıslık sesi artık UNESCO listesinde.