Serdar Taştanoğlu, İstanbul Anılarını yazıyor

Dragos Musıki Derneği Başkanı Serdar Taştanoğlu; İstanbul Anıları yazı dizisi ile bizleri zaman tünelinde çok özel bir yolculuğa çıkarıyor. İşte semtlerin hikayeleri, geçmişteki güzellikleri ve acı tatlı anılarımızı hatırlatan İstanbul Anıları..

Kaynak: turizmhaberleri.com

Yazar Ailemizin değerli üyelerinden Dragos Musıki Derneği Başkanı Serdar Taştanoğlu; çalışmalarında fark yaratan çizgisi ve içerikleriyle turizm yazarlığına ayrı bir renk katarak geniş bir okuyucu kitlesine kısa sürede ulaştı.THA Editörü olarak şunu belirtmeliyim; Taştanoğlu en önemli Yazar keşiflerimden biridir. Onca uğraşı ve yoğunluk arasında hiç aklında yokken, köşe yazarlığını önerdiğimde, kendisi de yazarlık alanındaki yeteneğini bilmiyordu. Ben ise önsezilerimin işaret ettiği bu keşiflerde pek yanılmadığımı iyi biliyordum. Yine haklı çıktım ve Serdar Taştanoğlu dostumuz renkli kişiliği ve yeteneği ile okurların yazılarını merakla beklediği yazarlardan oldu.Taştanoğlu, bu kez İstanbul Anıları Dizisine başladı. Semtlerin isimleri, geçmişteki konum ve yaşamlarını anılarıyla harmanlayarak anlatan yazarımız hepimizi zaman tüneline taşıyor. Özleyerek, içimiz burkularak, kimi zaman gülümseyerek, kimi zaman coşarak okuduk anlattıklarını. Çünkü hayatın ve kentlerin her rengini, her halini o kadar samimi ve içten yazıyordu ki; bir solukta bitirdiğimizde, büyük bir iştahla daha yok mu diyorduk.İşte İstanbul Anıları'nın birinci bölümü: