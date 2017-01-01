Türkiye Gastronomi Turizmi Raporu Açıklandı

Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights Araştırma'nın 6 aylık çalışmasıyla ortaya çıkarılan “Gastronomi Turistlerine Yönelik Araştırma Sonuçları” açıklandı.

07 Aralık 2017 Perşembe - Gastronomi turistleri ile normal turistler arasındaki farklılıkları ortaya koyan araştırmaya göre, gastronomi turistleri ortalama 945 doların 259 dolarını yeme içmeye harcıyor. Normal turistlerin ise 837 doların 171 dolarını harcıyor. Öte yandan turistler en çok harcamayı en büyük turizm endüstrisine sahip ülke konumunda olan ABD de yapıyor.



“Gastronomi Turistlerine Yönelik Araştırma Sonuçları '' açıklamasına göre; gastronomi turistleri, normal turistlere göre yüzde 50 daha fazla para harcıyor. Gastronomi turistleri, listenin gerisinde yer alan Türkiye de ortalama 7 gün kalırken, normal turistler ise 9 gün tatil yapıyor. Gastronomi turistleri ortalama 945 doların 259 dolarını yeme içmeye harcıyor. Normal turistlerin ise 837 doların 171 dolarını harcıyor. Ayrıca, turistler en çok harcamayı en büyük turizm endüstrisine sahip ülke konumunda olan ABD de yapıyor.



Gastronomi alanına daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, “Türk mutfağını daha fazla tanıtabilmek ve daha çok turist çekebilmeyi amaçlıyoruz. Araştırmamızın temel nedeni Türkiye de son zamanlarda daha çok ön plana çıkan gastronomi turizminin ülke ekonomisine katkısını ortaya koymak. Hedefimiz, araştırma sonucunda ortaya çıkan verilerin gastronomi turizminin gelişimine ve bu sektörün hızla büyümesine katkı sağlaması. '' dedi.



Turist başına harcanan paranın artırılması için gastronomi turizminin iyi bir alternatif olduğunu belirten Xsights Araştırma Kurucusu Çiğdem Penn, “Turistlerin en fazla harcama yaptığı ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık geliyor. Araştırmamızın sonucunda, ABD, en büyük turizm endüstrisine sahip ülke konumunda olduğunu görüyoruz. ABD, 488 milyar dolar ile birinci sırada yer alırken onu sırasıyla Çin, Almanya, Japonya ve İngiltere takip ediyor. ABD nin gastronomi turizmi istihdamında toplamda 77 milyon 510 bin 292 ile öne çıktığını görüyoruz. Türkiye de ise, geçen yıla göre yüzde 14 artış oldu ancak yapabileceğimizin çok gerisindeyiz.' dedi.



Türk Mutfağı Birçok Ülkenin Mutfağından Zengin



Türkiye nin turizm konusunda gastronomi kültürü ile farklılaşabileceğinin altını çizen Penn, “Dünya Ekonomik Formunun Seyahat ve Turizm Endeksi araştırmasında dünya sıralamasında 44 üncü sırada yer alıyoruz. Puanlarımızın çoğunu çevre, emniyet, güvenlik gibi konulardan kaybettik. Rekabet endeksinde bizim önümüzde ilk beşte İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve İngiltere yer alırken bizden sonra Bulgaristan, Polonya, Katar, Şili, Macaristan geliyor. Burada bir şekilde farklılaşmak gerekiyor. Bu nedenle gastronominin önemli olduğunu düşünüyoruz. Pek çok ülkeden Türk mutfağımız zengin. Bunu kullanabilmek çok önemli '' dedi.



Gastronomi turistinin yeme içme konusunda daha fazla para harcadığını vurgulayan Penn, “Gastronomi turistleri Türkiye de ortalama 7 gün kalırken normal turistler ise 9 gün tatil yapıyor. Gastronomi turistleri ortalama 945 doların 259 dolarını yeme içmeye harcıyor. Normal turistlerin ise 837 doların 171 dolarını harcıyor. Hedefi daha da yükseltmeliyiz. Bu yüzden gelen turistlerin harcamasını nasıl yükseltiriz diye araştırmalar yapıyoruz. Gastronomi turistlerine daha fazla imkan sunmalı ve çeşitliliğimizi arttırmalıyız '' dedi.



Türkiye deki 5 ilde yüz yüze görüşme yaptıklarını söyleyen Penn, “Örneklem yapımızı Türkiye ye gelen turist profilinden oluşturduk. Araştırma illerimizi ise Antalya, İstanbul, Muğla, Gaziantep ve İzmir olarak belirledik. Sonuçlarda turistlerin tarihsel ve kültürel zenginliklerimiz, mutfak kültürü, doğal coğrafi zenginlikler, denizler ve sahil olanakları, uygun fiyatlı tatil olanakları, eğlence olanakları için geldiklerini gördük. İl bazında bakıldığında gelen turistlerin yüzde 37 si Gaziantep in bir gastronomi şehri olduğunun farkında. Bu nedenle gastronomi turizmi alanında çok çalışıp gastronomi turistinin harcamalarını arttırmalıyız. '' diye konuştu.









