Yazarımız Asil S.Tunçer, Travel Turkey İzmir'den yazacak

Araştırmacı Turizm ve Tarih Yazarımız Asil S.Tunçer; 7-10 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 11. Travel Turkey İzmir Fuarı'dan izlenimlerini aktaracak.

Kaynak: turizmhaberleri.com

11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, 36 farklı ülkeden 54 ilden 1284 firmanın katılımı ile Fuar İzmir'de 7-10 Aralık 2017 tarihlerinde kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuarın, Partner İli Nevşehir ve Partner Ülkesi ise Ukrayna.YAZARIMIZ TUNÇER'DEN FUARIN ARTI VE EKSİLERİ...Travel Turkey İzmir Fuarı'na katılarak izlenimlerini yazacak olan Yazarımız Asil S. Tunçer; sektör temsilcileri ile görüşmelerin yanı sıra, fuarın artıları ve eksilerini de değerlendirecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen erken rezervasyon kampanyası fuarla start alacak ve 07 Aralık 2017 ile 30 Mayıs 2018 periyodunda gerçekleşecek.Ayrıca 3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi Travel Turkey İzmir ile eş zamanda, 7-9 Aralık 2017 tarihleri arasında fuarizmir'de düzenlenecek.