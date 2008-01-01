SunExpress'ten Avrupa'ya 14 yeni uçuş
ürk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yaz sezonunda Anadolu kentleri ile Avrupa arasındaki uçuş ağına 14 yeni uçuş daha ekliyor.
07 Aralık 2017 Perşembe
- Anadolu ile Avrupa kentleri arasında direkt seferlerle en fazla uçan ilk ve tek havayolu SunExpress, 2017'nin aynı dönemine göre, yüzde 24'lük bir kapasite artışı ile 2018 yaz sezonuna girecek. SunExpress, Anadolu'nun birçok kentinden başlatacağı yeni uçuşlarla, Anadolu'dan en fazla direkt uçuş gerçekleştiren lider havayolu konumu güçlendiriyor.
SunExpress, 2018 yaz sezonunda sunduğu yeni bağlantılarla birlikte Adana, Ankara, Gaziantep, Elazığ, Konya, Kayseri, Ordu-Giresun Havalimanı, Samsun ve Trabzon olmak üzere Anadolu'nun 9 kentinden Avrupa'da 17 destinasyona haftada 162 uçuş gerçekleştirecek. SunExpress, Ankara çıkışlı uçuşlarına Londra, Paris, Zürih, Amsterdam ve Köln olmak üzere 5 yeni Avrupa kentini ekleyerek Ankara'dan uçtuğu dış hat destinasyon sayısını 12'ye çıkarıyor. SunExpress, Anadolu ile Avrupa arasındaki yeni uçuşlarına Gaziantep'ten Londra ve Zürih; Kayseri'den Hamburg, Münster ve Strasbourg; Konya'dan Stockholm ve Düsseldorf; Samsun'dan Münih ve Elazığ'dan Hannover'i de ekleyecek.
SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, 5 Aralık'ta Frankfurt'ta gerçekleşen basın toplantısında, SunExpress'in her zaman Avrupa'da yaşayan Türklerin yanında olduğunu belirterek, '2010 yılında Anadolu'nun sadece birkaç kentinden Avrupa'da az sayıda noktaya direkt tarifeli sefer düzenlerken, 2018 yaz sezonunda, merkezimiz Antalya ve aktarma merkezimiz İzmir hariç, Anadolu'nun 9 kentinden başta Almanya olmak üzere, Avrupa'da 17 noktaya, haftada 162 direkt tarifeli seferle 714 bin koltuk arz edeceğiz' dedi.
İzmir üzerinden Anadolu'nun 13 şehrinden Avrupa'ya bağlantılı uçuşlar
'SunExpress olarak Türkiye ile Avrupa arasında bir hava köprüsü oluşturmuş durumdayız' diyen Özen şöyle konuştu: 'Amacımız Anadolu uçuşlarımızı artırmak, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için rahat bir ulaşım sağlamak. SunExpress olarak yeni uçuş noktaları ile birlikte, Türkiye'deki 9 şehirden Avrupa'daki 17 kente, 134 bin ilave koltuk sunmuş olacağız. Bununla da kalmayacağız. Anadolu kentlerindeki mevcut direkt uçuşların yanı sıra, İzmir üzerinden, Türkiye'deki 13 şehirden, Avrupa'ya direkt uçuşlarımızın olmadığı İstanbul, Diyarbakır, Kars, Malatya, Van gibi şehirler de dahil, Avrupa'da birçok kente bağlantılı uçuş veriyoruz.'
Glade: İki evimizi birbirine bağlıyoruz
SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade ise, SunExpress'in müşteri memnuniyeti odaklı bir havayolu olduğunu belirterek, 'Amacımız, iş ortaklarımız ile birlikte, yolcularımızın seyahat ile ilgili bütün ihtiyaçlarını karşılamak. Hem Türkiye'de hem Almanya'da derin kökleri olan tek havayoluyuz; başka hiçbir havayolu, Avrupa'da, Almanya'da yaşayan Türkleri bizim anladığımız kadar anlayamaz. Bu da SunExpress'e her iki evimiz olan Türkiye ve başta Almanya olmak üzere Avrupa'yı birbirine bağlama sorumluluğu veriyor' dedi.
Glade, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının memleket ziyaretlerinde genellikle fazla bagajlarının olduğunu belirterek, 'Antalya hariç, Avrupa ve Türkiye arasındaki uçuşlarımızda Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için bagaj hakkını 30 kilogram olarak tutuyoruz. Daha fazla bagajı olan yolcularımız için ise birçok avantajı da beraberinde getiren 35 kilogram bagaj ve ücretsiz yiyecek içecek hakkını içeren SunClassic'i, ya da 35 kilogram bagaj, ücretsiz koltuk rezervasyonu ve Premium yiyecek ve içecek hakkını içeren SunPremium'u sunuyoruz' dedi.
Kaynak: turizmhaberleri.com