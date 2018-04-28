Eurowings Nisan 2018'den itibaren New York'a uçacak
Eurowings, Big Apple'dan bir ısırık alıyor: şu anda en hızlı büyüyen havayolu şirketi olan Eurowings, Nisan 2018'den başlayarak, neredeyse her gün Düsseldorf'tan New York'a uçacak.
07 Aralık 2017 Perşembe
- Müşteriler eurowings.com
veya akıllı telefon ve tabletteki Eurowings uygulamasından 199.99 EUR karşılığında, rakipsiz bir fiyatla, ABD metropolüne biletlerini ayırtabilirler.
Ayrıca Eurowings 2018 yaz uçuş planında, Kuzey Ren Vestfalya eyalet başkentinden iki güneşli varış yeri olan Miami ve Fort Myers'a haftada üç sefer düzenleyecek. Müşteriler, önümüzdeki ilkbaharda güneş ışığı almayı garantilemek için Florida'daki bu iki güneşli destinasyona 249,99 EUR'dan başlayan hesaplı biletlerden ayırtabilirler.
New York'a ilk uçuş günü 28 Nisan 2018 tarihinde olacak ve Eurowings Salı günleri hariç her gün uçuş düzenleyecek. Düsseldorf'tan Miami'ye yapılacak uçuşlar, 4 Mayıs 2018'de başlayacak ve Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri yapılacak. Fort Myers'a giden ilk Eurowings uçuşu 3 Mayıs 2018'de olacak ve sonrasında Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri gerçekleşecek.
Düsseldorf'tan ABD'ye yapılan üç yeni doğrudan uçuş, havayolu şirketinin düşük maliyetli uzun menzilli uçuşlarının genişlemesinin bir parçası. Kısa bir süre önce, ilk Eurowings uzun mesafe uçuşu Düsseldorf'tan Dominik Cumhuriyeti'ndeki Punta Cana'ya gerçekleştirildi. Meksika'daki Cancun'a yapılan mevcut Eurowings uçuşuyla birlikte bu rota 2018 yaz uçuş programında da devam edecek. Eurowings Ticari Sorumlusu Oliver Wagner, 'New York ve Florida'daki yeni varış noktalarımız sadece bir başlangıç. 2018 yazında, Düsseldorf'taki filomuz artacak ve böylece Düsseldorf ve Kuzey Ren Vestfalya'daki lider konumumuzu daha da genişleteceğiz 'dedi.
Eurowings, düşük maliyetli uzun menzilli uçuşların öncülerindendir ve bu sengemtte iki yıldır başarıyla faaliyet göstermektedir. Havayolu, sadece Karayipler'deki rüya sahillere değil, Uzak Doğu ve Amerika'daki muhteşem destinasyonlar dahil olmak üzere tüm dünyada farklı noktalara uçuyor. Havayolunu ilk günden beri uygun fiyatlar ile operasyonlarını yürütüyor. Wagner, 'Düşük maliyetli uzun mesafeli uçuş iş modeline yoğun bir şekilde yatırım yaparak gösterdiğimiz cesaret bize geri dönüyor. Eurowings şu anda Avrupa'daki en hızlı büyüyen havayolu şirketidir ve uzun menzilli uçuşlarda ciddi yükselme göstermektedir. ' dedi.Kaynak: turizmhaberleri.com