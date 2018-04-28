Eurowings Nisan 2018'den itibaren New York'a uçacak

Eurowings, Big Apple'dan bir ısırık alıyor: şu anda en hızlı büyüyen havayolu şirketi olan Eurowings, Nisan 2018'den başlayarak, neredeyse her gün Düsseldorf'tan New York'a uçacak.