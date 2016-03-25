"Islık Dili" Unesco Listesinde, şimdi sıra Hıdırellez'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün “Islık Dili“ isimli adaylık dosyası UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine oy birliğiyle kaydedildi. Sıradaki dosya ise Hıdırellez...

Kaynak: turizmhaberleri.com

- UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin Türkiye adına icracı birimi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü; somut olmayan kültürel miras unsurlarının UNESCO aracılığı ile tüm dünyaya tanıtılmasına ve insanlığın ortak mirası olmasına yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyor.Bu çalışmalar kapsamında hazırlık çalışmaları tamamlanarak 25 Mart 2016'da UNESCO'ya sunulan “Islık Dili“ isimli adaylık dosyası 4-8 Aralık 2017 tarihleri arasında Güney Kore Cumhuriyeti'nin Jeju Adasında gerçekleştirilmekte olan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısında UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine oy birliğiyle kaydedildi.171 ülkenin taraf olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında UNESCO'nun üst düzey icra organı olan yürütme kuruluna seçilerek söz sahibi olan Türkiye'nin, Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesinde kayıtlı 14 unsuru bulunuyor. “Islık Dili '' dosyasının da kabulüyle kayıtlı unsur sayısını 15'e çıkaran Türkiye; UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 10 ülke arasında yer almayı sürdürüyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş; “Hıdırellez Dosyası'da UNESCO Gündeminde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydettirilmek üzere Türkiye ve Makedonya'nın ortak bir dosya olarak sunduğu 'Hıdırellez' de yine bu toplantıda görüşülecek somut olmayan bir diğer kültürel unsurumuz.“ açıklamasında bulundu.Güney Kore'nin Jeju adasında gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda görüşülecek Hıdırellez'in de 16'ncı unsurumuz olarak temsili listeye dahil edilmesi bekleniyor.ISLIK DİLİ NEDİR?Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesinin dağlık ve engebeli yapısı ve zorlu ekolojik koşulları, Türkiye'nin diğer bölgelerinden farklı özelliklere sahip kültürel pratiklerin gelişmesine sebep olmuştur. Bölgenin dağlık, engebeli arazilerinde konut yerleşimlerinin birbirinden uzak olduğu bilinmektedir. Bölge insanı, günlük hayatta konuşma dili ile iletişimin teknik olarak imkansız olduğu uzak mesafeler arasında iletişim kurma ihtiyacının oluştuğu durumlarda, ıslığın çıkarmış olduğu yüksek ses hacminden faydalanarak bu ihtiyacını gidermektedir. Islık dili; parmak, dil, diş, dudak ve yanaklar yardımıyla oluşan “ıslık '' ın, kelime değeri kazanmasıyla kurulan iletişim sisteminin adıdır. Günümüzde, başta Giresun, Ordu ve Gümüşhane olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesinde kullanılmaktadır.İŞTE TÜRKİYE'NİN UNESCO LİSTESİNDEKİ 15 UNSURUTürkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine taraf olduğu 2006 yılından bu yana Temsili Listeye alınan 15 unsuru yıllara göre sırasıyla şöyle: