Çince bilen Turist Rehberi Aranıyor!
Türk - Çin Kültür Derneği ile TUREB (Turist Rehberleri Birliği) arasında yapılan bir anlaşma ile rehberler için özel Çince eğitimleri verilmeye başlandı. İşte eğitim ayrıntıları...
07 Aralık 2017 Perşembe
- Son yıllarda Çin den Türkiye ye gelen turist sayısındaki artışın, 2018 yılının Çin de 'Türkiye Turizm Yılı olarak ilan edilmesiyle daha da büyümesi bekleniyor. Türkiye de Çince bilen turist rehberi sayısının düşük olması ise öncelikle rehberlerin Çince öğrenmesini zorunlu kılıyor. Her yıl 130 milyondan fazla Çinli turist yurt dışına seyahat ediyor. Özellikle tarih ve doğa turizmine oldukça meraklı olan Çinli turistlerin yeni gözdesi Türkiye oldu. Son bir yıldır Çin den Türkiye ye gelen turist sayısında ciddi bir artış gözlenmesi, Çince bilen rehber açığını gözler önüne serdi.
Çince bilen turist rehberi aranıyor
Türkiye ye seyahat eden Çinli turist sayısında ciddi bir artış olmasına rağmen Çince bilen rehber sayısında henüz bir artış yok. Bu durum karşısında Türk - Çin Kültür Derneği ile TUREB (Turist Rehberleri Birliği) arasında yapılan bir anlaşma ile rehberler için özel Çince eğitimleri verilmeye başlandı. İstanbul da başlayan bu eğitimlerin Ankara, Antalya ve Nevşehir de de devam etmesi planlanıyor. Çok sayıda turist rehberi, Çince eğitimlere katılmak için başvuruda bulunuyor.
Türkiye tarihi Çin dilinde öğretiliyor
Rehberler için düzenlenen Çince eğitimler hakkında bilgi veren Türk - Çin Kültür Derneği Eğitim Direktörü Ebru Demircigil, “Turist rehberleri için özel olarak hazırladığımız eğitim programımızda Türkiye nin Çinliler tarafından en çok merak edilen yerlerini, rehberlerimize Çince olarak hazırladığımız özel kaynaklarla öğretiyoruz. Çinli öğretmenlerimiz, hem turistik yerlerin Çincelerini öğretiyorlar hem de Çinlilerin genel yaşam alışkanlıkları ve kültürleri hakkında bilgiler veriyorlar. Bu sayede ülkemize gelen Çinli turistlerin mutlu bir şekilde ülkelerine geri dönmelerini sağlamış olmayı amaçlıyoruz. '' dedi.
Çince eğitimlerimize katılmak isteyen turist rehberlerinin vakit kaybetmeden derneğe başvurmalarında fayda gördüğünü belirten Demircigil, yeni açılmasına rağmen İstanbul daki ilk Çince grupların kontenjanlarının dolduğunu ifade ederken yeni grupların açılacağını ifade etti.
Hediyeleşme kültürü çok yaygın
Çinlilerin hediyeleşme kültürlerinin çok gelişmiş olduğunun altını çizen Demircigil, Çince bilen rehberlerin ve satış mağazalarındaki satış temsilcilerinin Çinli turistlerle çok daha yakın iletişim kurabileceğini ve bu sayede hediyelik ürün satışlarının da bir hayli artacağını belirtti.
2018 yılı Çin de Türkiye Turizm Yılı
2018 yılının Çin de “Türkiye Turizm Yılı '' olarak ilan edilmesinin, Çin den gelecek olan turist sayısını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Hızla hazırlıklara başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı da 2018 yılında Çin de Türkiye nin tanıtımı için bir dizi programlar düzenlemeyi amaçlıyor.
Çin de Türkiye tanıtımları artıyor ...
Çin turizmi konusunda uzun yıllardır faaliyet gösteren Ligarba Turizm ve Seyahat Acentası Genel Müdürü İrfan Karslı, Çinli turistlerin sayısında zaten ciddi bir artış olduğunu ancak gerçekleştirilecek olan tanıtımlarla bu sayının daha da artacağını ve çok daha fazla Çinli turistin Türkiye yi tercih edebileceğini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2018 yılında Çin de düzenleyeceği tanıtım etkinliklerinin bir hayli önem taşıdığını vurgulayan İrfan Karslı; yapılacak tanıtımların, Çinlilerin turizm beklentilerinin de göz önünde bulundurularak planlanmasında oldukça fayda olduğunu dile getirdi. Bu amaçla Ligarba Turizm in Çin de bulunan tüm Çinli ve Türk personeline özel olarak eğitim vermenin önemine vurgu yaptı.
Kaynak: turizmhaberleri.com