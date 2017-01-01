Çince bilen Turist Rehberi Aranıyor!

Türk - Çin Kültür Derneği ile TUREB (Turist Rehberleri Birliği) arasında yapılan bir anlaşma ile rehberler için özel Çince eğitimleri verilmeye başlandı. İşte eğitim ayrıntıları...