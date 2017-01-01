Asil S. Tunçer farkıyla Travel Turkey İzmir değerlendirmesi

Travel Turkey İzmir Fuarı'nın ilk gün nabzını tutan yazarımız Asil S. Tuncer; ilk gün izlenimlerini, fuar atmosferiniı artı ve eksi puanlarıyla yazıyor. İşte Tuncer'den çok çarpıcı ayrıntı ve değerlendirmeler...