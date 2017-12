Asil S. Tunçer farkıyla Travel Turkey İzmir değerlendirmesi

Travel Turkey İzmir Fuarı'nın ilk gün nabzını tutan yazarımız Asil S. Tuncer; ilk gün izlenimlerini, fuar atmosferiniı artı ve eksi puanlarıyla yazıyor. İşte Tuncer'den çok çarpıcı ayrıntı ve değerlendirmeler...

Kaynak: turizmhaberleri.com

Geçen sene 38 ülkeden toplam 1.179 katılımcı firma ve 77 ülkeden 38.587 ziyaretçi ile kapılarını kapatmıştı Travel Turkey Fuarı. Bu sene yine kalabalık ve çokça ziyaretçi vardı daha ilk gününde. Gerçi önceki yıllardan tecrübem bu fuarda ziyaretçi kalabalığı ya ilk günde ya da tatil gününde oluyor.Eşimle Cuma günü ve hafta sonu turlarımız olduğundan biz de ilk gün gitmeye karar verdik. Bunun için ziyaretçi başvurusu yaptık. İlginçtir Rehberler için bir buton ve seçenek yoktu. Yani turizm fuarında rehberler yoktu ismen. Bir kere burası eleştirilecek nokta. Şahsen ben tur rehberinden bihaber bir turizm fuarının daha baştan notunu kırdım.Kendi özel aracımızla gittiğimiz fuarın yeri kentin çok dışında ve adeta tecrit edilmiş gibi eğer eski yerini yani Kültür Park içindeki pavyonla kıyaslarsak. Ulaşım çok zor ve şehre uzak. Ben Karşıyaka'dan yaklaşık gidiş-dönüş 65-70 km yaparak fuara ulaştım. Hemen herkes ulaşım konusunda şikayetçiydi. Zaten İzmir Belediyesi ulaşım konusunda hep sınıfta kalmıştır ve kalmaya da devam etmektedir.Neyse… Dünyanın belli yerlerinden turizm ve seyahat şirketleriyle buluşma ve iş bağlantıları kurma, sektördeki yeni iş imkanlarından haberdar olma, özel ürün ve hizmetlerin kalitesini karşılaştırma, sektörün geleceği ile ilgili konularda tartışma, fikir alışverişinde bulunma, yeni turistik ürün ve destinasyonlar hakkında haberdar olma, ürü ve hizmet kalitesi, eşitliliği, rekabet ortamı içinde diğer hizmet ve ürünleri gözlemleme amaçlı bu fuara tahmin edileceği gibi çok sayıda katılımcı başvurdu, katıldı.Seyahat Acenteleri, tur operatörleri, havayolu-denizyolu firmaları, oteller ve tatil köyleri, restoranlar, sağlık urizmi temsilcilileri, yat ve kurvaziyer turizm işletmeler, kafe-bar ve disko çalışanları, spor-golf ve dalış turizmi ekipleri, turizmde son yıllarda yerini alan eğitim-öğretim birimleri ile turizm medyasından haberciler fuarda kendilerine ayrılan stantlarda yerlerini almışlardı. Unutmadan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile IZRO da fuarda göz dolduran stantlarıyla mevcuttular.Bunlardan çok daha çarpıcı olarak il ve ilçe bazında katılımlar dikkat çekiciydi. Hatta tüm saydıklarımın önüne geçmişçesine daha ilk girişte, ilk holde belediyeler, kooperatifler ve de dernekler ziyaretçileri ilk kendilerine çekiyor ve deyim yerindeyse ziyaretçi pastasından büyük payı kendilerine alıyorlardı. Nedense bu hollerden kopabilen ya da bizim gibi hedefi ve amacı belli ziyaretçiler hariç hemen herkes pavyondan içeri girer girmez ilkin bu reyonlara yani bal-reçel, peynir-tereyağı ve meyve kurusu ile pastırma reyonlarının olduğu stantlara, önünde veya peynir-tadım yerleri, görevlileri ve de yiyecekler olan kısımlara akmakta hatta önünde kuyruk oluşturmaktaydı.Biz araya-sora seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin olduğu kısma doğru yani arkaya ve üst kata yürüdük. Bu arada, “bizim gibi hedefi ve amacı belli ziyaretçiler '' derken, ben ve eşim bu fuara önce yurtdışında çalıştığımız ve fuara geleceklerini öğrendiğimiz çok değerli partnerlerimizle, iş ve mesai arkadaşlarımızı misafir oldukları ülkemizde, şehrimizde yalnız bırakmamak, dil-çevre vs konusunda varsa yabancılık hissettirmemek için, özellikle başta Bosna ve Makedonya olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen dostlarımızla buluşmak için gittik ve çok görmeyi istediğimiz turizm camiasının duaeyyenleriyle karşılaşmak maksadıyla oradaydık.Planlı ve hedefi belirlenmiş bu ziyaretimizin bir diğer amacı da www.turizmhaberleri.com editörü sevgili Nilgün Atar hanımefendinin ricasını yerine getirmekti. Sağlık sorunları ve işlerinin de yoğunluğundan dolayı kendisi fuara gelememiş ve buradaki temsilcileri sayılan bizlerden turizm fuarına gidip, oranın havasını koklayıp izlenimlerimizi kendisine aktarmamızı istemişti.Evet, gittik ve bu reçel-peynir seksiyonlarını pas geçerek doğruca seyahat acenteleri ile tur operatörlerinin olduğu kısma yöneldik. İlkin yaklaşık 15 yıldır çalıştığımız İzmir'in sayılı kurumsal acentelerinden Çittur ve değerli ekibinden Ceylan Zere, Güneş Yapasan ve Petek Erköse'yle selamlaştık. Bu arada ne güzel tesadüf ki yine uzun yıllar birlikte çalıştığımız İzmir'in saygın acentelerinden Gençay Star'ın beyefendi müdürü Mehmet Ali Karacan'ı gördük; merhabalaştık ve ayaküstü sohbet ettik.Ardından değerli meslektaşım, acentem ve kalemdaşım Sayın Cem Polatoğlu'nu gördük, sarıldık ve sohbet ettik. Sektörün sorunlarını dile getirdik, ortak perspektifler üzerinde fikir ürettik. Ayrıca her ikimiz de Cuma-Cumartesi yoğunluğumuzu savıp Pazar günü Kordon'da buluşmak, kahve içmek için sözleştik. Derken, arka stanttaki rehber arkadaşlarımızı, Almıla Zeynep Başkal ve Selçuk Çetin'i gördük. Daha otoparkta karşılaştığımız rehber dostlarımız Gülay Kuruoğlu ve İdil Yazıcıoğlu'dan sonra daha yarım saat içinde karşılaştığımız üçüncü-dördüncü rehber arkadaşlarımız.Hemen yanı-başında yine birlikte çalıştığımız İzmir'in büyük taşıma firmalarından Özİkizler Taşımacılık'ın sahibi Özer Bey'i yine aynı şirket bünyesinde yer alan Şino Tur seyahat acentesinin değerli personeliyle sohbetledik, gelecek sezonu konuştuk. Tam İZRO'nun standına doğru gidiyorduk ki aynı koridorda Rehber Şenay Ateşçier ablamızla karşılaştık. Herkesin eli dolu, broşür, buklet, kitap vs ama biz de ise tam tersi hiçbir stanttan ne bir dergi, ne kitapçık ne de kartvizit aldık. Biz oraya sadece dostları görmeye, iş arkadaşlarımızı ziyaret etmeye ve dostlarımızın bir şeye ihtiyacı var mı, onlar için yapabileceğimiz bir şeyler olur mu, diye gittik.Makedonya standında Balkan turlarında birlikte çalıştığımız DMC'nin sahibi Hakkı Arif bey ile ortağıyla, Resneli rehber dostum Tarık Çapkun'u gördük. Bir süre sohbet ettik. Daha sonra Bosna'dan, hem iş arkadaşımız hem de dostumuz Haris Suljevic ve Harun Gogic'i stantlarında ziyaret ettik. Çıkarken de bizim gibi karı-koca rehber arkadaşlarımız Kemal ve Selda Şendikici'yle rastlaştık ve birlikte döndük. Gerçekten İzmir'in bir başı. Bu fuar en çok Üçkuyular ve Balçova tarafında oturan arkadaşlara yaradı. Karşıyaka-Mavişehir tarafında oturanlar için gel-git bir eziyetti ama olsun; sorun değil.Bu fuarın bence eksikliklerinden biri de yabancı tur operatörlerinin stantlarının çok arkalarda kalması ve bana göre en önce olması gereken bu kısmın gerilere düşmesiydi Bunda para ve başvuru öncelediği gibi kriterler etkilidir mutlaka ama bizim ülkemize gelip turizm anlamında bir şeyler yapmak, bizimle çalışmak için onca yolu tepip gelen ve stant dışında bir o kadar da masrafa katlanan bu insanlara bilmiyorum ama en azından misafirimiz oldukları, daralan dış turizmin yeniden canlandırılması adına bizlere el uzattıkları için bir şeyler yapılabilir miydi?Ne bileyim; misal ben daha ilk odada Diyarbakır Belediyesi yerine bir Bosna-Hersek stanttını görmeyi yeğlerdim. En olmadı yakınında… Bilmiyorum… Bir şey söylemiyorum… Sadece kendi fikrim ve yaklaşımım… Benim turizm anlayışıma göre turizm yaparken dışarıya tur göndermek, grup vermek yerine dışardan tur almak ve grup getirmek yani yurtdışına döviz çıkarıp orada para bırakmak yerine oradan döviz getirip aynı zamanda ülkede para bıraktırmak evladır. Dolayısıyla yabancı tur operatörleri ve seyahat acenteleri, rehberleri tanıtım ve bize gelecek potansiyel turisti ülkeye getirmeleri açısından en azından.Biz bugün fuarda, iş yaptığımız ve bizimle çalışmak isteyen tüm yabancı tur operatörü, otelci ve diğer sektör temsilcilerini aradık, bulduk ve hepsine ülkemiz adına milletimizin sevgi ve selamlarını ilettik. Bunu yaparken de hoşsohbette bulunduk, ayaküstü ortak yapabileceğimiz projelerin üstünden geçtik ve de en önemlisi karşılıklı güven içinde dostlukların ve işbirliğin sürdürülmesi, güzel arkadaşlıkların kalıcı olmasını temenni ettik ve de bol kazanç diledik.2020'ye kadar dış turizmden umutlu değilim kendi adıma ama yine de fakirin ekmeği umut ve umutsuzluklarla hiçbir işin başarılamayacağını, hayaller olmadan gerçekler dağına tırmanılamayacağını iyi bilen biri olarak ümidimizi muhafaza ediyoruz, etmeye çalışıyoruz.Hepimize 2018 Sezonu Şimdiden Hayırlı ve Bereketli Olsun!