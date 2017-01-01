Turkish Cargo'nun ilk 777 Kargo Uçağının Teslim Aldı

Teslim alınan uçak, Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığı sektöründe hızla yükselen, başarılı alt markası Turkish Cargo'nun bu yıl içerisinde sipariş ettiği iki adet 777 kargo uçağının ilki olma özelliğini taşıyor.