Türsab Genel Kurulu'nun ertelenmesi TBMM Gündeminde..

TÜRSAB 23. Genel Kurulu'nun “güvenliğin sağlanamayacağı” gerekçesiyle ertelenmesini TBMM gündemine taşıyan CHP Genel Bşk. Yrd. Çetin Osman Budak, “bu tablo ülke turizmine yeni bir darbedir“ dedi.