Ödül Töreninde en büyük alkış Downlu Yarışmacılara

Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi kapsamında düzenlenen Yaşlılık ve Teknoloji Resim Yarışması Ödül Töreninin en çok alkışlanan yarışmacıları Down sendromlu kardeşlerimiz oldu. Nilgün ATAR

Kaynak: turizmhaberleri.com

Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresinin çok farklı bir ruha, yeni ufuklar ve yollar açan, çözüm üreten pozitif bir yapıya sahip olduğunun altını çizmek gerekiyor. Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr Sinan İbiş öncülüğünde; Yaşlılar için nasıl daha rahat, mutlu bir dünya yaratabiliriz üzerine büyük bir disiplinle çalışmalar yürütülürken, çocukları, gençleri, engellileri de kongre çatısı altında buluşturması bu organizasyonu en büyük farkı.. Perde arkasında ise büyük emek ve özveriyle çalışan isimsiz kahramanlar var; en büyük alkışımız ve teşekkürümüz onlara..Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr. Sinan İbiş Koordinasyonunda düzenlenen kongrenin her yıl heyecanla beklenen en renkli ve geniş yankı yaratan etkinliği ise ''Yaşlılık ve Teknoloji Resim Yarışması' ile Yaşlılık ve Sosyokültürel Etkinlik '' konulu resim yarışması..ÖDÜL YAĞMURU....7-15 yaş grubu çocuklar yetenekleri ve yaratıcı fikirleriyle bu sene de adeta beyin fırtınası yarattılar.Çocukların zengin fikirlerini sergileyen eserler; aynı zamanda yaşlıların dünyasına bakışlarını, empati gücünü ve büyüklere sevgisini yansıtıyordu. Kongrenin destekçileri Samsung ve Philips tarafından verilen teknolojik ödüller çocukların bu alandaki çalışmalarını teşvik ederken, aynı zamanda resimlerdeki yaratıcı fikirler teknoloji devlerinin yakın takibindeydi.Ödül töreni esnasında yarışmacıların sevinci ve coşkusuyla kongre salonunun adeta bayram yerine döndüğünü söylemek mümkün. Katılımcılar ve yaş almış büyüklerimiz kendileri için yarışan çocukların bu coşkusunu bilgece gülümsemelerle ile izlerken; çocuklar da böylesi önemli bir kongrede bulunmanın mutluluğunu ve ödül almanın gururunu yaşadılar. Ayrıca Gala gecesinde de büyüklerimiz özel armağanlarla ödüllendirildiler.DOWN MUTLULUĞU ZİRVESİ...Ödül Töreninin baş kahramanları ve kırmızı kıyafetleri ile en çok alkışlananları ise Downlu kardeşlerimiz oldu. Bu alkışlarla salondaki coşku zirveye çıktı. Onların mutluluk enerjisi ve o güzel gülümsemeleri hepimize geçti.Dr. Sinan İbiş'in downlu kardeşlerimize yönelik toplumsal farkındalık, eğitimi ve istihdamı ile ilgili uzun yıllardır yürüttüğü kurumsal işbirliği çalışmalarının da meyvelerini verdiğini bu kongrede çok net görüyoruz. Kongrede tanıştığımız downlu kardeşlerimizin engelleri nasıl aştığını görmek unutulmaz bir deneyim ve umut kaynağı oldu bizler için. Bir çoğunla tanıştık, çok güzel sohbetler yaptık, saf sevgiyi paylaştık.BİRİNCİLİK HAFIZA TARAYICI İSİMLİ ESERİN..Yarışmada, Özel Antalya Sınav Koleji'den katılan Mehmet Kaan AVCI, Hafıza tarayıcı başlık isimli eseri birinci olurken, M.E.V. Gökkuşağı Ortaokulu öğrecisi Lila Omar SAMİ'nin Teknoloji ve Sanal Market eseri ikinci, Özel Büyük Kolej öğrencisi Ege Gürsel “Teknoloji ile gelen rahatsızlık '' ile üçüncü oldu. Ziçev'den katılan Abdullah Niyazi PEKTAŞ ise “Ah bu teknoloji '' isimli eseri ile dördüncü seçildi. Ayrıca bu sene yarışmaya dahil edilen ENGELLERİ AŞAN YÜKSELEN YETENEKLER kategorisinde Ankara ZİCEV büyük ilgi çekerken; Ankara Ziçev ve Saray Engelsiz merkezlerinden 10 kişilik gruplara da teknoloji ödülleri verildiKISIR DÖNGÜ TABLOSU DÜNYANIN GELECEĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNDÜRDÜRessam Ayşecan Hizmet'in Kongrede sergilenen e-atık sorununa sanatla dikkat çekmeyi hedeflediği “Kısır döngü '' isimli tablosu ise katılımcılar ve teknoloji firmalarının büyük ilgisini çekti.Yarışmada Ekrem Özdemir ve Toprak Bulgan isimli öğrencileri ödül alan Arty Akademi'nin sahibi Ressam Ayşecan Hizmet;dedi.